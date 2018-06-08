Многодетным отцом из Иваново, которому снизили ставку по ипотеке, оказался лидер местного НОД
В истории со снижением ставки по ипотечному кредиту для многодетного отца из Иваново Дмитрия Верховских, который попросил о помощи президента Владимира Путина во время «прямой линии», появились любопытные подробности
В истории со снижением ставки по ипотечному кредиту для многодетного отца из Иваново Дмитрия Верховских, который попросил о помощи президента Владимира Путина во время «прямой линии», появились любопытные подробности. «Простым жителем Иваново» оказался глава регионального отделения Национально-освободительного движения (НОД). Активисты этого движения неоднократно были замечены в стычках с оппозиционерами.
Главу ивановского отделения НОД в многодетном отце из Иваново опознал соратник Алексея Навального Леонид Волков. «Очень смешно, насколько все без исключения "простые люди" у них подставные. Многодетный "простой ивановец" Верховский, которому Путин лично снизил ставку по ипотеке, - главный местный НОДовец», - написал оппозиционер в Twitter.
Леонид Волков в доказательство своих слов опубликовал ссылку на видеоролик с открытия штаба Алексея Навального в Иваново, которое посетил Дмитрий Верховских. «Нодовец» вступил с Навальным в дискуссию о коррупции и поинтересовался у него, откуда оппозиция берет деньги на борьбу с этим явлением.
Напомним, житель Иваново Дмитрий Верховских позвонил на «прямую линию» с президентом и рассказал ему о том, что он, будучи отцом четверых детей, не попал под программу по снижению ставки по ипотечному кредиту для семей с двумя и тремя детьми. Владимир Путин пообещал ему решить вопрос, а на следующий день врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что многодетному отцу снизили ставку по жилищному кредиту с 13% до 9,5%.