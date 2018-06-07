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07 июня 17:05

Российские власти отказались от обмена Олега Сенцова на Кирилла Вышинского

Российские власти не рассматривают вариант с обменом украинского режиссера Олега Сенцова на руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщил в ходе «прямой линии» президент Владимир Путин

Фото: jizn.net.ua

Российские власти не рассматривают вариант с обменом украинского режиссера Олега Сенцова на руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщил в ходе «прямой линии» президент Владимир Путин.

Напомним, Олег Сенцов осужден в России на 20 лет за подготовку терактов в Крыму. 14 мая украинский режиссер объявил голодовку и продолжает ее до сих пор. Кирилл Вышинский был задержан в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Владимир Путин отметил, что случаи Олега Сенцова и Кирилла Вышинского - это «разные и несопоставимые вещи». Российского журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность, осуществление журналистской функции. «Что касается другого господина, Сенцова, то он задержан за подготовку взрыва в Крыму», - отметил Путин.

Что касается ареста Вышинского, то это, по мнению главы государства, «недопустимая политика сегодняшних украинских правителей», которая «должна найти отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций».

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