Российские власти отказались от обмена Олега Сенцова на Кирилла Вышинского
Российские власти не рассматривают вариант с обменом украинского режиссера Олега Сенцова на руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщил в ходе «прямой линии» президент Владимир Путин
Российские власти не рассматривают вариант с обменом украинского режиссера Олега Сенцова на руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщил в ходе «прямой линии» президент Владимир Путин.
Напомним, Олег Сенцов осужден в России на 20 лет за подготовку терактов в Крыму. 14 мая украинский режиссер объявил голодовку и продолжает ее до сих пор. Кирилл Вышинский был задержан в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.
Владимир Путин отметил, что случаи Олега Сенцова и Кирилла Вышинского - это «разные и несопоставимые вещи». Российского журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность, осуществление журналистской функции. «Что касается другого господина, Сенцова, то он задержан за подготовку взрыва в Крыму», - отметил Путин.
Что касается ареста Вышинского, то это, по мнению главы государства, «недопустимая политика сегодняшних украинских правителей», которая «должна найти отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций».