Московский отель отказался заселять болельщиков из Мексики по брони. Цена на номер выросла в 3 раза
Иностранные болельщики не смогли заселиться в отель, номера в котором они заблаговременно забронировали. Администрация гостиницы «Круассан» объяснила отказ заселить гостей тем, что цены на проживание значительно изменились
Иностранные болельщики, прибывшие в Москву на Чемпионат мира по футболу-2018, не смогли заселиться в отель, номера в котором они заблаговременно забронировали. Администрация гостиницы «Круассан» объяснила отказ заселить гостей тем, что цены на проживание значительно изменились.
Журналист Ольга Канарская сообщила в Facebook, что ее друзья из Мексики получили отказ в заселении в отеле «Круассан» хотя забронировали номер еще год назад. В отеле отказались общаться с гостями на английском языке, после чего они обратились за помощью к русской подруге.
Ольга Канарская обратилась в «Круассан» и узнала адрес электронной почти, куда бы гости из Мексики могли выслать данные своей банковской карты, чтобы представители отеля сами оплатили номер.
Администрация отеля прислала ответ, в котором говорится, что забронированный гражданами Мексики номер теперь стоит в пять раз дороже. Первоначально номер стоил 29,9 тысяч рублей, а теперь гостиница указала цены в 89,9 тысяч рублей, пишет издание TJ. Управляющий также сообщил, что вообще отели не имеют права отменять бронирования, однако теперь у них есть «право» на это.