Россиянам предоставят дополнительный выходной для проверки здоровья
В Совете Федерации выступили с инициативой предоставить российским гражданам оплачиваемый выходной день для прохождения планового медицинского обследования. Соответствующие законопроект находится на рассмотрении в Госдуме
В Совете Федерации выступили с инициативой предоставить российским гражданам оплачиваемый выходной день для прохождения планового медицинского обследования. Соответствующие законопроект с поправками в Трудовой кодекс находится на рассмотрении в Госдуме.
«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: хочу - не хочу, пойду - не пойду», - заявил автор инициативы сенатор Валерий Рязанский.
В беседе с «Российской газетой» глава комитета Совета Федерации по социальной политике отметил, что воспользоваться дополнительным выходным днем работающие россияне смогут один раз в три года.
Такая мера больше всего нужна работающим россиянам старшего возраста и сотрудникам вредных производств. Профилактические осмотры помогают заблаговременно выявлять ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и различные виды онкологии.