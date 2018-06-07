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Общество
07 июня 06:34

В период проведения ЧМ-2018 туристические чартерные рейсы будут отправляться в последнюю очередь

Российским туристам, которые планирует полететь на отдых чартерами в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018, стоит морально готовиться к возможным задержками рейсов. Аэропорты в первую очередь обслуживать самолеты с болельщиками

Фото: moya-planeta.ru

Российским туристам, которые планирует полететь на отдых чартерами в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018, стоит морально готовиться к возможным задержками рейсов. Аэропорты городов-участников турнира в дни матчей будут в первую очередь обслуживать самолеты с болельщиками.

Так, представитель аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге сообщил, что в период проведения футбольного чемпионата в первую очередь будут обслуживаться рейсы с болельщиками. Во вторую очередь – регулярные рейсы. При этом в дни матчей, например 24 июня, туристические чартерные рейсы обслуживаться вообще не будут.

Представитель туроператора ANEX Tour сообщил «Вестнику АТОР» о переносе одного рейса из аэропорта Екатеринбурга в аэропорт Челябинска, откуда туристов отправят к месту отдыха.

«Со стороны ANEX Tour и авиакомпании AZUR air туристам будет предоставлен бесплатный трансфер на комфортабельных автобусах из  Екатеринбурга до аэропорта в Челябинска, где их будет встречать и координировать сотрудник с табличкой ANEX Tour. Туроператор и авиакомпания гарантируют выполнение рейса 24.06.2018 ZF 9683, возврат этих туристов по мере завершения их отдыха будет осуществлен в г. Екатеринбург», - сообщили в туркомпании.

О переносе некоторых чартерных рейсов также сообщил туроператор «Библио Глобус». Авиакомпания «Россия» выполнит для туроператора 24 июня три рейса из Челябинска вместо Екатеринбурга.

Аналогичная ситуация может сложиться и в аэропортах других городов, которые принимают матчи ЧМ-2018. Представитель авиаотрасли сообщил, что в период турнира приоритет будет даваться рейсам, на которых перевозятся болельщики, а также регулярным рейсам. Что касается чартерных рейсов, то их отправку будут корректировать в зависимости от загрузки аэропортов во время чемпионата.

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