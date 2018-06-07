Суд обязал компанию-оператора свалки в Балашихе выплатить 6,3 млрд рублей за ущерб экологии
Арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании с компании-оператора закрытого мусорного полигона штрафа за нанесение ущерба окружающей среде. Иск к компании «Заготовитель» был подан администрацией Балашихи
Арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании с компании-оператора закрытого мусорного полигона «Кучино» в Балашихе 6,3 млрд рублей за нанесение ущерба окружающей среде. Иск к компании «Заготовитель» был подан администрацией Балашихи летом прошлого года.
В ходе проверки Министерство экологии и природопользования Московской области оценило ущерб от работы свалки «Кучино» в 2,2 млрд рублей. Росприроднадзор оценил вред почвам в 500 млн рублей.
Кроме того, по итогам проверки в отношении инженера по охране окружающей среды (эколога) ООО «Заготовитель» и мастера полигона было возбуждено уголовное дело.
По версии властей, с октября 2012 по июнь 2017 года сотрудники компании-оператора свалки достоверно знали о размещении 560 тысяч тонн отходов четвертого и пятого класса опасности за границами полигона на земельном участке, который прилегает к «Кучино». Обвиняемые допустили сброс сточных вод в реку Пехорку с северо-восточной стороны полигона, допустив тем самым превышение предельно допустимой концентрации веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.
Напомним, полигон ТБО «Кучино» в Балашихе был закрыт после обращения местных жителей к президенту Владимиру Путину в эфире «прямой линии». Сейчас полигон готовят к рекультивации. Тело свалки пересыпано чистым грунтом, там смонтирована система экстренной дегазации.