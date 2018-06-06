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Общество
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Авторская колонка
06 июня 14:39
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Оскорбление подлецов

Вам как больше нравится: когда умные люди над вами глумятся, или когда дураки над вами издеваются? Это я в связи с новой инициативой, рожденной в мутных водах Государственной Думы.

Жириновский обожает нашу радиостанцию и внимательно ее слушает. Но постоянно обижается на своих любимых ведущих. И когда мы в очередной раз испортили ему завтрак, Внегонорариум Радиодеталей Владимир Вольфович решил проверить и нас, а заодно вообще всех, кто балаболит в эфире и своей трепологией обижает депутатов и прочих ответственных бездельников.

И кому же возглавить изучение европейского опыта по борьбе за честь и достоинство, как не Леониду Слуцкому! Тому самому мерзотному депутату, который приставал к девушкам и которого другие мерзотные депутаты покрывали всеми своими думными телами.

Мы же Запад презираем. От Запада один разврат и разложение. Но как надо хрень какую-нибудь обосновать, сразу — раз, западный опыт. Может, и найдут годный контент. Какой-нибудь Трульский собор снова процитируют или Торквемаду. На Западе много чего было. Но меня не перестает умилять, как люди лишенные достоинства, яростно о нем пекутся. Как субъекты в костюмах, загаженных птицами презрения, уверяют нас в том, что костюмы их — ослепительно белые, просто немного в крапинку.

И пока вот этот зловонный Слуцкий будет изучать заграничный опыт, я обращу ваше внимание, что в Ростове уже сейчас, безо всяких новых законов, мужику хотят влепить пятерик! Пятерик за то, что он нарисовал очень наглядный коллаж с портретами депутатов, чьи лица обезображены всполохами интеллекта.

Нам не нужно сочинять новые бредовые законы — нам и старых бредовых законов достаточно. Однажды депутаты приняли закон, который острый на язык народ назвал «законом подлецов». Назвал так потому, что лучшего определения не было. Потому что подлецы — это не оскорбление, это простая констатация очевидного факта. Обижаться на такое все равно, что обижаться на собственное имя.

А чем назвать Слуцкого? Для него и подлец-то слишком мягкое слово. И для его дружбанов из комитета по этике. Тут просятся слова, которые запрещены уже не думскими законами, а правилами приличия. Люди не понимают простой вещи. Это не мы оскорбляем их нехорошими словами. Это они оскорбляют нас и позорят самих себя нехорошими поступками. Они могут издать закон, повелевающий называть их всех «сиятельствами», но сияют они исключительно коричневым жидким цветом. 

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