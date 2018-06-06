Народ – да не тот
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Тувинские сироты – не президента заботы?
В Туве полицейские помешали сиротам записать видеообращение для «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, которые хотели пожаловаться на отказ местных чиновников предоставить им положенное по закону жилье.
В феврале тувинские активисты уже имели дело с полицией – они проводили «лежачую забастовку» в Агентстве по делам детей в Кызыле. Они требовали от чиновников ускорить строительство квартир, а на время строительства обеспечить их благоустроенным временным жильем. Акция протеста переросла в митинг, который закончился силовым задержанием протестующих.
По данным правозащитников, в Туве не могут получить квартиры от государства более 5 тысяч сирот. При этом некоторые из них стоят в очереди уже 20 лет.
Представитель благотворительной организации «Дорога к дому» Байкара Сайсу конкретизирует цифры, говоря о том, что уже с 2014 года 1 600 человек стоят в очереди на новое место жительства, однако с 2014 года не был построен ни один дом для этой категории граждан – объясняют, что нет финансирования. С тех пор сироты скитаются по комнатам и квартирам, а арендаторы грозятся их выселить.
Выходит, проблема-то существует – однако власти Тувы считают противозаконным не саму очередь из детдомовцев на жилье, а их борьбу за то, что им положено. Ну, и попутно затыкают рот – чтоб не выносили сор из избы.
Тем не менее, в очереди на причитающееся по закону жилье в Туве 4 611 человек. 1 811 из них старше 23 лет, в статусе «детей-сирот» есть даже 40-летние. Многие уже с детьми. А в законе прописано, что дети-сироты сразу по достижении 18 лет имеют право на внеочередное предоставление жилья. Но на этот закон, как правило, в российской провинции «кладут». Или ссылаются на безденежье.
Тува – регион напрочь дотационный, зависимый от федеральных денег. Почти 20 лет, утверждают тувинские власти, денег на жилье сиротам Москва не давала. За это время очередь выросла до 6 тыс. человек. Проблема начала решаться только в 2008 году, когда впервые после долгого перерыва на жилье для детей-сирот в республике было направлено 955 тыс. рублей (причем 800 тыс. – из республиканского бюджета).
Нынешний глава Тувы Шолбан Кара-оол возглавил ее как раз в 2007-м, а до этого ею 15 лет правил Шериг-оол Ооржак. К кому из глав претензии? К тому, кто ничего не делал из-за отсутствия денег или к тому, кто сейчас делает, но крайне медленно? С 2008-го, по данным, предоставленным республиканским правительством, новое жилье получили более 1 200 сирот, на это израсходовано 1,5 млрд рублей из бюджетов Тувы (437 млн) и РФ (1 059 млн).
Визуально проблема решается. Чиновники, однако, забывают рассказать, сколько под их неусыпным контролем на сиротских деньгах нажилось аферистов. Например, о том, как в Кызыле госучреждение «Госстройзаказ» заключило контракт на строительство 51 квартиры для сирот с компанией «Стройконсалтинг». Позже чиновники подписали акты приемки и перечислили подрядчику 57,2 млн руб. Три сданных дома для заселения сиротами меж тем выглядели так: один построен до окон первого этажа, под второй заложен фундамент, на месте третьего – на время подписания актов был… пустырь.
А еще было такое, что власти фактически подарили 17 млн руб. проходимцу, который назвался представителем стройкомпании, и пообещал за эти деньги 17 жилых помещений для детей-сирот. Получил деньги и пропал. Позже задержали – но сам факт легкомысленного отношения чиновников к «сиротским» деньгам на лицо.
Понятно, что у сирот крадут не только в Туве – крадут в России повсюду. Да и те выделяемые из бюджета деньги, что не крадут, не всегда работают в должной мере. Например, на 15 октября прошлого года регионы освоили только 63,89% (4,4 млрд руб.) от суммы субсидий, выделенных из федеральной казны на обеспечение сирот жильем. А в шести субъектах – лишь 30%.
Хождение по мукам
Что же касается непосредственно Тувы, то в соцсетях местные сироты-активисты пишут о том, что глава Агентства по делам детей Саида Сенги, бывший полицейский, по привычке забывает или так и не разумеет, что ее структура создана именно по защите детей, а не как надзорный орган. Именно по ее вине произошла кризисная ситуация. Из-за ее высокомерия, не умения разговаривать и общаться с людьми, из-за ее неграмотности и непрофессионализма, из-за ее халатного отношения к работе, из-за ее равнодушия, из-за ее безыинициативности.
Единицам, сообщают активисты, удается попасть на ее прием – фактически она не защищает интересы сирот и многодетных детей, не контролирует ход строительства домов для сирот, ничего не требует от правительства Тувы, которое то ли закрывает глаза на беспредел со стороны Агентства, то ли само этим беспределом и «рулит». Да и принимаемые местными депутатами законы зачастую – против народа. Пример – закон Верховного Хурала, который запрещает получать бесплатное жильё студентам-сиротам.
Десятилетиями люди без результата ходят с решениями суда – и создается ощущение, что решение суда, как акт, осуществляющий правосудие в стране, для них ничего не значит. Местная власть давно научилась манипулировать законом. Полномочия по предоставлению жилья сиротам без конца передают от одного ведомства другому, чтобы ввести заблуждение судебные органы по определению ответчика. Вот уже четвертый раз правительство меняет ответственного ведомства. А также и руководителей данных ведомств меняет как перчатки, чтобы ответственность никто не понес.
«На данный момент у нас почти 500 сирот с решениями суда – пишут активисты у себя на страничке в соцсетях. Есть те, у кого не исполняется решение суда с 2000 года. И наши активисты общественной организации сирот-детей «Дорога к дому» уже готовы ехать в Москву, все активно собирают деньги. После согласования митинга с мэрией города Кызыла, мы все отправимся в путь! Глава Тувы молчит и не отвечает на наши обращения, полностью игнорирует нас, а директор Агентства продолжает издеваться над нами».
Проблема выдачи жилья детям-сиротам на самом деле нередко оборачивается для выпускников сиротских учреждений годами судебных тяжб и обиванием порогов кабинетов. Выпускники создают семьи, в них рождаются дети, а жилья все нет. Хорошо, когда есть поддержка, а когда мама-сирота оказывается одна? То тогда – только детский дом или кризисный центр, где можно временно проживать.
После февральской «лежачей» акции чиновники громогласно пообещали, что обеспечат временным жильем нуждающихся и оперативно начнут строить дома для сирот.
Что вышло на деле? Предоставили жилье шестерым сиротам в общежитиях бывшего СПТУ-1 и Аграрного техникума, где те живут на «птичьих правах» и могут в любой момент вновь оказаться на улице. Прописки постоянной нет – все сироты, до сих пор зарегистрированы временно в школе-интернате, из которой уже давно выпущены. А ведь временная прописка не только не дает статуса полноправного гражданина – но и означает постоянные сложности в быту.
Что касается строительства – с грехом пополам подрядчики дома по улице Каа-Хема, 90, сдали семь квартир под заселение. Но кто получит эти квартиры, до сих пор неизвестно. Никто в Агентстве не предоставляет информацию – мол, все решит комиссия. Однако, сомнительный состав жилкомиссии при Агентстве не внушает доверия.
Сироты-активисты называют ее фейковой: «Там всем командует Саида Сенгия – она поднимает руку и следом поднимают все». Права голоса там ни у кого нет.
«Вот уже почти полгода не можем сформировать и обновить список очереди, – говорят активисты. – Вывесили на сайте реестр, но при выделении не соблюдается очередность. В Агентстве создали три направления очереди: общая очередь, очередники с решениями суда и «обещанные». Только Бог знает, как они предоставляют жилье по этой непонятной системе. Понятно лишь одно – все зависит только от одного человека – директора Агентства». Активисты говорят, что постоянно пишут главе республики Шолбану Кара-оолу – но от него ни внятного ответа, ни приглашения поговорить и обсудить проблему. В лучшем случае сирот отправляют обратно в Агентство, на работу которого они и жаловались.
Сирота я дрожащая или право имею?
Конечно, не все в противостоянии сирот и местных властей выглядит однозначным. Например, когда все только начиналось – тогда, в первых числах февраля – в социальных сетях появилась информация о сходе тувинских сирот в… штабе Ксении Собчак. Там несколько десятков человек договорились создать общественную организацию «Сироты Тувы. Право на жилье» и потребовать квартиры через забастовку.
Уже на следующий день встреча сирот прошла в Минстрое Тувы, а затем и в Агентстве по делам семьи и детей. Состоялся диалог, прозвучали предложения: войти сиротам в Общественный совет по контролю за качеством строительства жилья, включить их в состав жилищной комиссии Агентства, избрать руководителя организации «Соучастие в судьбе».
Те, кому сначала не нравилось смешение сиротской проблемы и политики, оттаяли – вдруг при помощи политики проблема начнет решаться. Может, и среди политиков есть просто сострадательные люди? Но позже выяснилось, что в планы штаба Собчак конструктивный диалог с властями не входил, как и создание полноценной организации по защите прав сирот.
Возникает закономерный вопрос: почему штаб Собчак полностью положился на сирот? Не потому ли, что проще всего накалить и раскачать обстановку на людях с тяжелой жизненной судьбой?
В общем, ситуация вышла двоякая. С одной стороны есть большая проблема обеспечения в Туве жильем всех сирот. В какой-то мере она решается – но медленно.
С другой стороны, если верить отдельным публикациям в СМИ и комментариям некоторых очевидцев событий, сиротскую проблему с выгодой для себя используют провокаторы от политики – в феврале – к президентским выборам, в мае – к прямой линии с президентом.
И, тем не менее, даже если сирот кто-то использовал, это совсем не повод лишать их права обратиться к президенту. Это прямая открытая линия с главой государства – и не раз и не два говорилось о том, что свой вопрос имеет право задать любой человек любой национальности, веры, политической ориентации и прочее и прочее.
Другое дело, что физически на все вопросы президент не ответит – но задать их люди право имеют. Только вот не все чиновники на местах с этим согласны… По их мнению народ создан для того, что просто ишачить. Причем, молча.
И если у них получается лишить человека права задать вопрос главе государству, то прямая линия с президентом – в общем-то, достаточно благая акция, позволяющая решать накоротке многие проблемы (пусть и локальные), грозит превратиться в обыкновенное… шоу. Дорогое, красивое, вычурное – но тем не менее, шоу. Не проще ли тогда сходить в театр… на «Гамлета», например? Или на «горе от ума»?
Ну, и другой вопрос. Если тувинские активисты дошли до такого состояния, что им потребовалось обратиться к президенту – значит, проблема обеспечения сирот жильем в регионе не только существует, но и не решается должным образом.
Понятно, что нынешняя местная власть будет кивать на своих предшественников, которые проблему запустили – но ведь и нынешний глава региона не первый день (даже уже не первый год) сидит в своем кресле. Да и федеральный бюджет сейчас, несмотря на все трудности, денежку-то в регионы на те или иные нужды засылает. Например, только в 2017 году на обеспечение жильем 163 детей-сирот направлено чуть более 150 млн. рублей, из которых лишь 8 млн. из республиканской казны – остальные из федеральной.
Да и в бюджете 2018 года на обеспечение жильем 137 детей-сирот и лиц из их числа заложено 433 млн. 247 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 228, 6 млн. руб., из республиканского бюджета – 204,6 млн. руб. Тоже помощь центра весьма ощутима. Почему же очередь из сирот, мыкающихся по чужим углам, не уменьшается? Не потому ли, что лозунг местных властей о том, что «защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является важнейшим направлением государственной социальной политики Республики Тува», это просто слова на бумаге? А она, как известно, все стерпит…
Только вот тувинские сироты, годами ждущие своей очереди на законное жилье, больше терпеть не хотят. Вот и пытались сказать об этом президенту в своем видеообращении. Так даже этого не дали сделать…