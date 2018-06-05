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05 июня 17:10

«Аэрофлот» из-за дефицита летных кадров объявил набор военных летчиков

Авиакомпания «Аэрофлот» решила покрыть дефицит летных кадров за счет найма на работу военных летчиков. Пилотов Минобороны и других ведомств обучат управлению гражданских самолетов Airbus, Boeing и Sukhoi Superjet

Фото: Лента.ру

Авиакомпания «Аэрофлот» решила покрыть дефицит летных кадров за счет найма на работу военных летчиков. Пилотов Минобороны и других ведомств обучат управлению гражданских самолетов  Airbus, Boeing и Sukhoi Superjet.

«Аэрофлот» разместил вакансии командиров воздушных судов (КВС) и вторых пилотов гражданской авиации, имеющих опыт работы в России на этих должностях, а также иностранных граждан с налетом не менее 3 тысяч часов. Зарплата командира экипажа составит 650 тысяч рублей в месяц.

Представитель «Аэрофлота» сообщил РБК, что набор пилотов из Минобороны для переучивания на гражданские суда является распространенной практикой во всем мире. За 10 лет авиакомпания трудоустроила более 200 военных пилотов.

Напомним, в прошлом году гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев пожаловался, что пилоты массово увольняются и уезжают работать в Азию и Китай, где заработная плата в полтора-два раза выше российской. Ппо данным Росавиации, в 2016–2017 годах из российских авиакомпаний уволились 200 пилотов из 12 тысяч летчиков.

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