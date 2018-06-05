Спасибо за наше счастливое детство?
Президент страны не раз ставил перед чиновниками задачу исключить ситуацию, при которой рождение ребенка загоняет семью в бедность. Как исполняются поручения главы государства становится ясным когда узнаешь о том, что пособие на ребенка составляет 50 рублей – сумма, которая не менялась с 1994 года
Не так давно, 1 июня был очередной Международный день защиты детей. С одной стороны светлый праздник, заставляющий вспомнить о самых маленьких. С другой стороны – повод выяснить, что делает государство для защиты детства и материнства в иные дни – не праздничные.
Закон о пособиях есть – но хватит не всем
Шесть лет назад, перед прошлыми президентскими выборами Владимир Путин в своей «социальной статье» писал так: «Абсолютно нетерпимо, когда рождение ребенка подводит семью к грани бедности. Полностью исключить такую ситуацию национальная задача на предстоящие 3-4 года… Предлагаю ввести в субъектах Федерации, в которых сохраняются негативные демографические тенденции, специальное пособие семьям при рождении третьего и последующих детей, до достижения ими трехлетнего возраста в размере прожиточного минимума ребенка. Конкретно это будет означать прибавку около 7000 рублей в месяц».
То ли его российские законотворцы не услышали, то ли услышали – но потом забыли, а вспомнили совсем недавно. Тем более, повод был – выборы президента прошедшие в марте 2018-го.
Пусть и с опозданием (глава страны говорил ведь про 3-4 года, а прошло шесть) Госдума подсуетилась и перед самими выборами утвердила изменения к закону о детских пособиях. Согласно им, семьям, у которых средний доход ниже прожиточного минимума, получает право претендовать на дополнительные пособия. Понятное дело, обрадовались многие – особенно те, кто едва-едва концы с концами сводил.
Но красиво и вкусно оказалось лишь на бумаге – круг тех, кто может претендовать на данное пособие, очень ограничен. Рассчитывать на него могут семьи, общий прожиточный минимум которых не дотягивает до местного – регионального.
Средний показатель детского прожиточного минимума, выставленный с 1 января этого года – 10 180 рублей, это просто неодушевленная цифра. В каждом регионе он свой. Например, в Питере – это 10 403 руб., в Ростовской области – 9 662 руб., в Брянской области – 9 508 руб.
То есть, это суммы, до которых реально не дотягивают не так уж много семей. Вот и выходит, что закон есть – а фактическую помощь получают считанные единицы.
Регион платит – центр поможет?
Тогда же, 6 лет назад Владимир Путин предлагал ввести поддержку федерального бюджета регионам, которые введут у себя такое пособие -– до 90% от необходимых средств в 2013 году с постепенным увеличением собственных средств региона до 50% к 2018 году. Как бы «фифти-фифти» к этому году. Регион платит за ребенка в бедной семье, скажем, 10 тысяч рублей – а центр потом компенсирует 5 тысяч.
Опять же визуально центр свое обещание держит. В прошлом году полсотни регионов получили из федерального бюджета 16 миллиардов рублей субсидий на выплаты за третьего и последующего ребенка. А в конце ноября прошлого года премьер Медведев заявлял, что в 2018-м регионы получат уже 20 миллиардов рублей субсидий на выплаты для семей с третьим ребенком.
Однако, в силу непрозрачности программы многие регионы, по мнению, специалистов, могут умалчивать о такой помощи из федерального бюджета – вполне возможно, поступающие средства могут идти на сторонние региональные нужды. Нет, разговор не о том, что кто-то эти деньги крадет – а в том, что в регионах и помимо бедных семей с детьми полна коробочка проблем. И поступающие из центра средства оказываются кстати, чтобы заткнуть очередную брешь уже в местном бюджете по другим направлениям.
Но это лишь одна сторона медали, говорящая о том, что если деньги и выделяются, то не факт, что программа исполняется в должной мере. Тем более, специалисты подозревают, что есть и такие регионы, которые вообще не получают этого финансирования. Другими словами, льготы есть, а федерального финансирования нет. И эта вторая сторона той же «медали», которую как ни крути – не блестит нигде.
Так что предложение Путина шестилетней давности искоренить бедность в семьях с детьми в ближайшие три-четыре года так и утонула в море чиновничьих бюрократии и безразличия. Уму непостижимо – компенсация на ребенка до 3 лет составляет смехотворную сумму 50 рублей. И она не увеличилась с 1994 года.
Так что, общая ситуация с поддержкой семей не изменилась ни за 3-4 года, ни за больший срок. А меры, которые были приняты в период президентской избирательной кампании 2018 года, нацелены исключительно на самые катастрофические случаи, когда семья, у которой есть ребенок, находится за чертой бедности.
Маленькие плюсики среди больших минусов
Да, если хорошо покопаться, можно в череде социальных программ, связанных с детством, в «бочке дегтя» найти «ложку меда». Например, эксперты утверждают, что проблема очередей в детских садах мало-помалу решается.
Очереди в детские дошкольные учреждения становятся прозрачными благодаря электронному документообороту. Кроме того, за последние несколько лет увеличился ввод в эксплуатацию детсадов. Также развивается направление частных детских садов, когда в жилом помещении можно создавать небольшой детский сад. В некоторых регионах предоставляются компенсации для частичной оплаты посещения ребенком частного детского сада.
Тем не менее, даже эти задачи целиком не решены – так, чтобы под ключ. Если взять в среднем по стране – детсадов, вполне возможно, хватает. По крайней мере, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ноябре прошлого года нас всех уверял: «По состоянию на 1 ноября 2017 года, почти 99% детей в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами в детских садах, в 70 регионах этот показатель достиг 100%».
Если же брать точечно – проблема на проблеме. И, кстати, не только в отдаленных или сельских районах. Та же собянинская реновация в Москве с ее уплотненной застройкой нагромождает один высотный микрорайон за другим, напрочь забывая про инфраструктуру – магазины, поликлиники, школы и те же детсады…
И если уж заговорили про стройку – снова вспомним, как 6 лет назад Владимир Путин упоминал о таких формах поддержки бедных семей, как социальное жилье и «специальная, особая поддержка, которую получают дети при получении образования». А в конце прошедшего года об этом же президент упоминал на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.
Так вот, как сказала, к примеру, в интервью одному из СМИ директор АНО «Авторский центр Мир Семьи», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора: вопрос социального жилья это просто боль. У нас нет проектов, которые бы предлагали социальное жилье внаем или же коммерческое жилье, но по социальной ставке. То есть не за 15 тысяч рублей в месяц, а, допустим, за 4 тысячи. Разговоров по этой теме очень много, но пока таких массовых историй у нас нет.
Как нет целенаправленного исполнения путинского предложения по «содействию занятости женщин с детьми». Есть просто ряд учреждений, которые пытаются это сделать – но абсолютно не системно, и главное – без реальной помощи от государства. Поэтому мамы в декрете и после декрета по-прежнему нередко сталкиваются с проблемы трудоустройства, обучения и переобучения.
Материнский капитал и облегченная ипотека
Есть среди предложений главы государства еще одно очень неплохое. В ноябре прошлого года президент выдвинул инициативу не только продлить выплаты «материнского капитала», но и оказывать ежемесячную материальную помощь в районе 10-11 тысяч рублей малоимущим семьям в течение полутора лет после рождения первого ребенка. Как бы поверх основного маткапитала.
Знаете, какова была реакция некоторых «специалистов», тут же начавших подсчитывать убытки для бюджета? Вот, например, известный экономист Андрей Мовчан, комментируя эту ноябрьскую инициативу Путина, отметил, что таким образом государство будет плодить иждивенцев и впоследствии обитателей детских домов.
Некоторые из нас, возможно, не представляют – что это такое – дополнительные 10-12 тысяч рублей для семьи. Но для многих это, как минимум, хорошее подспорье. Для кого-то – просто спасение. А экономист Мовчан увидел в этом лишь цифры – затраты. То, что эти затраты на самое ценное, что есть у любого государства – на людей, тем паче, на детей, ему как-то не задумалось.
Бесспорно – там, где есть деньги, какие-то выплаты и компенсации, всегда терлись и будут дальше тереться разного рода аферисты. С тем же маткапиталом сколько случаев мошенничества – однако, это ведь не повод из-за десятков или пусть даже сотен мошенников лишать помощи десятки или сотни тысяч?
Да и помощь в 10 тысяч едва ли позволит родителям ребенка бросить работу и жить только на пособие. Повторяю, есть такие родители-пиявки – наркоманы, алкоголики и т.д. Но, во-первых, их процент в сравнении с теми, кто пашет день и ночь, невелик – во-вторых, наличие родителей, бухающих за счет детских пособий – это, прежде всего, укор самому государству и существующей в нем системе.
Что же касается, еще одной заметной ноябрьской инициативы Владимира Путина – запуска государственной помощи в погашении ипотечных кредитов тем семьям, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок, которая, по словам президента, поможет полумиллиону семей, то можно сказать, что некоторые банки откликнулись на президентскую идею и, выдают ипотеку чуть ли не под 8%. Но чтобы это стало на какие-то широкие рельсы, специалисты говорить не спешат.
Триллионы на демографию
Если же говорить о таком трепетном вопросе, как рождаемость и демография, то можно вспомнить, что в майском указе Путина поставлена задача за шесть лет довести коэффициент рождаемости до 1,7. А в последнем Послании президента Федеральному Собранию сказано черным по белому: «… за предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей… Это на 40% больше, чем за предыдущие 6 лет».
Опять на бумаге и с трибуны все здорово. Но еще бы и уверенности всем нам в том, что все это будет исполняться. Что триллионы уйдут не на очередное перевооружение армии или пресловутое импортозамещение. Поддерживать демографию важно для любого государства – особенно когда, как у нас, идет сокращение населения. Зато территории обширные, и кто-то их должен обживать и обустраивать. Но если мы не будем сегодня заботиться о нашей демографии, то завтра попросту некому будет жить в нашей стране. Нельзя делать акцент только на внешней политике и охране государства - без должного внимания к семейной политике. Охранять надо кого-то, кто здесь живет, а не просто территорию, которой грозит стать пустыней.
Так что, прежде чем громко заявлять о том, что те несколько триллионов пойдут именно на демографию, на помощь детству и материнству, нужно, пожалуй, научиться решать накоротке менее глобальные – но не менее важные задачи. Вот ведь многие слышали о том, как Путин обещал выделить 50 миллиардов рублей на ремонт детских поликлиник по всей стране.
И говорят, деньги-то уже по регионам пошли. Но кто что-нибудь видит массовое превращение наших детских поликлиник в современные, красивые и удобные медицинские учреждения? По факту, кто-то где-то что-то отремонтировал. Но не серийно, не миллиардно. Тогда где эти миллиарды. Пущены на другие цели, осели на региональных счетах или еще чего похуже?
Я лично живу в доме, во дворе которого находится старая детская поликлиника, в которую я, нынче взрослый человек, ходил еще ребенком. Так вот, чтоб все не перечислять, скажу так – там даже двери в кабинеты врачей те же, что были сто лет назад – старые, скрипящие, советские. Их просто время от времени подкрашивают, чтобы поновее выглядели. И все.
Так что, на тему счастливого детства можно пока вспоминать лишь строки известной песенки: прекрасное далеко – не будь ко мне жестоко… Президент делает предложение и выпускает «майские указы», чиновники по всей стране трудятся в «поте лица» над составлением правильных отчетов – а, извините, среднестатистическая российская мама все так же позволяет своему ребенку полкило конфет раз в месяц – с получки. А если ребятишек двое-трое – то и вовсе без сладостей. Да, прекрасное действительно далеко…