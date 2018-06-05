В Подмосковье началось строительство первого мусоросжигательного завода
В Воскресенском районе Московской области началось строительство первого в регионе мусоросжигательного завода. Предприятие расположится вблизи деревни Свистягино, однако местных жителей заверили, что они не будут испытывать неудобств из-за строительства
В Воскресенском районе Московской области началось строительство первого в регионе мусоросжигательного завода. Предприятие расположится вблизи деревни Свистягино, однако местных жителей заверили, что они не будут испытывать неудобств из-за строительства. Подрядчиком работ на первом этапе выступает компания, связанная с Игорем Ротенбергом – сыном одного из друзей Владимира Путина.
Первый в Подмосковье мусоросжигательный завод строит группа «РТ-Инвест», которая входит в госкорпорацию «Ростех». На первом этапе планируется разработать котлован, обустроить временные дороги и провести монолитные работы в главном корпусе, сообщает «Интерфакс».
Второй этап подразумевает строительство основных зданий и постоянных коммуникаций. Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов заявил, что местные жители не почувствуют никаких неудобств «благодаря качественной и слаженной работе».
Подрядчиком первого этапа строительства стала компания «Трест Гидромонтаж», связанная с «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга. Стоимость контракта составляет 2 млрд рублей, сообщает РБК.
Объем инвестиций в завод в Воскресенском районе составит до 30 млрд рублей. Всего в Московской области планируется строительство четырех мусоросжигательных заводов: в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах.
Строительство мусоросжигательного завода в Воскресенском районе началось на фоне народных протестов. Местные жители несколько раз перекрывали Новорязанское шоссе в знак протеста против строительства завода. По словам активистов, завод расположится всего в 800 метрах от жилых домов деревни Свистягино, а дорога к нему строится прямо по сельскохозяйственным полям.
Местные жители проголосовали против завода на публичных слушаниях, однако чиновники власти заявили, что опасения вызваны плохой осведомленностью людей, а итоги слушаний носят рекомендательный характер. В итоге Главгосэкспертиза России дала положительное заключение по проекту завода в Воскресенском районе.