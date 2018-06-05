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05 июня 00:24

В Подмосковье началось строительство первого мусоросжигательного завода

В Воскресенском районе Московской области началось строительство первого в регионе мусоросжигательного завода. Предприятие расположится вблизи деревни Свистягино, однако местных жителей заверили, что они не будут испытывать неудобств из-за строительства

Фото: activatica.org

В Воскресенском районе Московской области началось строительство первого в регионе мусоросжигательного завода. Предприятие расположится вблизи деревни Свистягино, однако местных жителей заверили, что они не будут испытывать неудобств из-за строительства. Подрядчиком работ на первом этапе выступает компания, связанная с Игорем Ротенбергом – сыном одного из друзей Владимира Путина.

Первый в Подмосковье мусоросжигательный завод строит группа «РТ-Инвест», которая входит в госкорпорацию «Ростех». На первом этапе планируется разработать котлован, обустроить временные дороги и провести монолитные работы в главном корпусе, сообщает «Интерфакс».

Второй этап подразумевает строительство основных зданий и постоянных коммуникаций. Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов заявил, что местные жители не почувствуют никаких неудобств «благодаря качественной и слаженной работе».

Подрядчиком первого этапа строительства стала компания «Трест Гидромонтаж», связанная с «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга. Стоимость контракта составляет 2 млрд рублей, сообщает РБК.

Объем инвестиций в завод в Воскресенском районе составит до 30 млрд рублей. Всего в Московской области планируется строительство четырех мусоросжигательных заводов: в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах.

Строительство мусоросжигательного завода в Воскресенском районе началось на фоне народных протестов. Местные жители несколько раз перекрывали Новорязанское шоссе в знак протеста против строительства завода. По словам активистов,  завод расположится всего в 800 метрах от жилых домов деревни Свистягино, а дорога к нему строится прямо по сельскохозяйственным полям.

Местные жители проголосовали против завода на публичных слушаниях, однако чиновники власти заявили, что опасения вызваны плохой осведомленностью людей, а итоги слушаний носят рекомендательный характер. В итоге Главгосэкспертиза России дала положительное заключение по проекту завода в Воскресенском районе.

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