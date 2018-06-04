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Общество
04 июня 19:06

Доклад подмосковного министра экологии о снижение захоронения отходов назвали очковтирательством

Общественная палата Московской области провела заседание по ситуации с мусорными полигонами. Александр Коган выступил с докладом о разработке и внедрении новых экологических стандартов

Фото: inklincity.ru

Общественная палата Московской области провела заседание по ситуации с мусорными полигонами. Министр экологии и природопользования региона Александр Коган выступил с докладом о разработке и внедрении новых экологических стандартов в сфере обращения с отходами.

Подмосковный министр поведал собравшимся о планах властей по строительству современных, высокотехнологичных комплексов по обработке отходов (КПО). По словам г-на Когана, подмосковные власти поставили перед собой целью снизить объем захоронения мусора на полигонах минимум на 50%.

Александр Коган также рассказал о большой работе в «мусорном» вопросе, которую проделало подмосковное правительство. «В результате мониторинга мы получили объективную картину того, где образуются отходы, куда и в каком объеме они направляются. С 1 июля в полной мере заработает система «электронный талон», что позволит в автоматическом режиме отслеживать потоки и препятствовать незаконному завозу отходов на полигоны», - рассказал министр, слова которого приводит РИА Новости.

Г-н Коган также сообщил, что к концу текущего года все мусоровозы Московской области будут оснащены системой ГЛОНАСС, а в 2019 году –датчиками подъема-опускания кузовов. Это позволит обеспечить тотальный контроль над потоками и практически исключит нарушения в отрасли.

Что касается комплексов по переработке отходов, то они будут оснащены системой «умных» сепараторов, благодаря чему появится возможность отделять не менее 30% органики, направляя ее на производство компоста. На автоматических линиях будут также извлекаться пластик, бумага, стекло и жестяная банка – все это будет направлено на рециклинг.

Депутат городского округа Чехов Московской области Николай Дижур, который выступает в числе организаторов митингов против мусорных полигонов, скептически отнесся к докладу подмосковного министра о строительстве комплексов по переработке мусора. Слова Когана он назвал «очковтирательством».

«Дикое и циничное очковтирательство, целью которого является дезинформация общественности. За красивым речевым оборотом - тысячи преждевременно ушедших из жизни жертв политики экологического геноцида. И самое главное - что такое новый экологический стандарт министр оНкологии Коган так и не объяснил. Что стандартизировали? Единицу измерения смертей человеческих в один миллиард условных единиц отката за геноцид?», - заявил депутат Дижур «Общей Газете.Ру».

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