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Общество
А и Б сидели на крабЕ
Авторская колонка
04 июня 14:45
Гудков Дмитрий

Политик

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Ситуация в университете и вокруг него тяжелая

Вчера после муниципального конгресса поехал в МГУ своими глазами посмотреть на фанзону, встретиться со студентами и местными депутатами.

Ситуация в университете и вокруг него, конечно, тяжелая – и не только из-за конкретной стройки, но и из-за атмосферы.

Про студента, против которого завели уголовное (!) дело за раскрашенный указатель, вы уже и так знаете. На конгрессе вчера как раз подписался вместе с депутатами против этого и против такой абсурдной трактовки Уголовного кодекса. Как можно «осквернить» указатель?

Но вот, что рассказали студенты. Общежитие, комната одного из борцов с фанзоной. Он выходит – рядом стоит охранник, который передает по рации: «Вышел». Студент спускается на этаж: по рации звучит: «Заходим».

Еще раз: это вуз, а не колония строгого режима.

На недавних выборах главы студсовета ректорат рассылал требования деканам: все студенты должны голосовать только за «правильного кандидата». На самих выборах: «Не выйдете, пока не будет избран именно он». Прививка суверенной демократии со студенческой скамьи.

Студенты боятся. Просят не называть имен. Не готовы показать лица на камеру. Впереди сессия, и им абсолютно ясно объяснили: будешь протестовать – не сдашь.

Из тех же общежитий студентов просто выселяют: чтобы освободились комнаты для полиции, которая приедет охранять болельщиков. Видимо, от студентов.

Фанзона растет – работают подъемные краны, – и все это в трех минутах ходьбы от главного здания. Исторические бордюры после скандала вернули на место (правда, они теперь стоят расколотыми), однако все прелести досрочной сессии студенты испытывают на себе уже сейчас.

И полная тишина от Садовничего – он продолжает прятаться. От Собянина. От Васильевой. О Екатерине Тихоновой я уже молчу, этот серый кардинал вуза держится в густой-густой тени.

Мне очень обидно за мой университет. Я в юности ездил именно в главный корпус играть в баскетбол: десятикратный чемпион МГУ, как-никак. И сейчас видеть, что делают и со зданием, и, главное, с теми, к то в нем живет и учится, мне очень больно.

Источник - телеграмм-канал Дмитрия Гудкова

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