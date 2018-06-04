Российские авиакомпании на 22% сократили число рейсов в Крым
Авиакомпании значительно сократили число рейсов на полуостров Крым. По сравнению с прошлым годом число рейсов уменьшилось на 22,2%. Авиакомпании планируют перевезти на 551 тысячу пассажиров меньше
Российские авиакомпании в этом сезоне значительно сократили число рейсов на полуостров Крым. По сравнению с прошлым годом число рейсов уменьшилось на 22,2%. Авиакомпании планируют перевезти на 551 тысячу пассажиров меньше.
В 2017 году на крымском направлении было выставлено 2,7 млн кресел, а в этом - 2,1 млн кресел. Больше всего рейсов (на 187 тысяч человек) сократили «Уральские авиалинии». Компания Red Wings урезала свои планы на 64 тысячи кресел, «Аэрофлот» — на 51 тысячу, «Россия» — на 74 тысячи, «Глобус» — на 42 тысячи, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Транспортную клиринговую палату.
Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что число рейсов в Крым авиакомпании сократили из-за открытия моста через Керченский пролив. Согласно прогнозу, часть пассажиров предпочтет добираться до полуострова на наземном транспорте.
Еще одна причина сокращения числа рейсов – это убыточность полетов в Крым, в частности, из-за роста цен на топливо. Для сравнения, в 2017 году тонна керосина на рейс до Симферополя стоила 41,5 тысячи рублей, то в начале этого - около 50 тысяч. Кроме того, выросли и тарифы на ослуживание в аэропорту Симферополя. В «Уральских авиалиниях» сообщили о росте стоимости обслуживания рейса на 50%, а в «Нордавиа» ситуацию с повышением тарифов и вовсе назвали «угрожающе критической».
В аэропорту Симферополя рост тарифов объяснили необходимостью добиться возврата вложений в новую инфраструктуру.