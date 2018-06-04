Меню
Общество
А и Б сидели на крабЕ
Общество
04 июня 08:26

Российские авиакомпании на 22% сократили число рейсов в Крым

Авиакомпании значительно сократили число рейсов на полуостров Крым. По сравнению с прошлым годом число рейсов уменьшилось на 22,2%. Авиакомпании планируют перевезти на 551 тысячу пассажиров меньше

Фото: vestikavkaza.ru

Российские авиакомпании в этом сезоне значительно сократили число рейсов на полуостров Крым. По сравнению с прошлым годом число рейсов уменьшилось на 22,2%. Авиакомпании планируют перевезти на  551 тысячу пассажиров меньше.

В 2017 году на крымском направлении было выставлено 2,7 млн кресел, а в этом - 2,1 млн кресел. Больше всего рейсов (на 187 тысяч человек) сократили «Уральские авиалинии». Компания Red Wings урезала свои планы на 64 тысячи кресел, «Аэрофлот» — на 51 тысячу, «Россия» — на 74 тысячи, «Глобус» — на 42 тысячи, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Транспортную клиринговую палату.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что число рейсов в Крым авиакомпании сократили из-за открытия моста через Керченский пролив. Согласно прогнозу, часть пассажиров предпочтет добираться до полуострова на наземном транспорте.

Еще одна причина сокращения числа рейсов – это убыточность полетов в Крым, в частности, из-за роста цен на топливо. Для сравнения, в 2017 году тонна керосина на рейс до Симферополя стоила 41,5 тысячи рублей, то в начале этого - около 50 тысяч. Кроме того, выросли и тарифы на ослуживание в аэропорту Симферополя. В «Уральских авиалиниях» сообщили о росте стоимости обслуживания рейса на 50%, а в «Нордавиа» ситуацию с повышением тарифов и вовсе назвали «угрожающе критической».

В аэропорту Симферополя рост тарифов объяснили необходимостью добиться возврата вложений в новую инфраструктуру.

Материалы по теме
В аэропорту Сургута двух пилотов «Победы» отстранили от рейса из-за алкогольного опьянения
Власти Крыма введут штрафы за неисполнение закона о курортном сборе
Власти США ужесточили требования к трем российским авиакомпаниям
Сейчас на главной
Горячие новости
Автомобилисты ищут дешевый бензин в интернете
Российские автомобилисты в связи с резким ростом цен на бензин стали покупать топливо не на автозаправочных комплексах, а в интернете. Бензин по выгодным ценам россияне ищут на популярных интернет-площадках «Авито» и «Юла»
Авторская колонка
Ситуация в университете и вокруг него тяжелая
Вчера после муниципального конгресса поехал в МГУ своими глазами посмотреть на фанзону, встретиться со студентами и местными депутатами. Ситуация в университете и вокруг него, конечно, тяжелая – и не только из-за конкретной стройки, но и из-за атмосферы.
Гудков Дмитрий
здравоохранение
Приговоренные…
Недавно гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрей Каприн сказал, в России наблюдается рост заболеваемости раком. В России с онкозаболеваниями сейчас живут 3,5 млн. человек или 1,5% населения.
Горячие новости
Россия заняла 114-е место в рейтинге стран с плохими дорогами
Россия, в которой ситуация с дорогами считается одной из самых острых проблем, заняла лишь 114-е место в рейтинге стран с плохими дорогами. Рейтинг опубликован на сайте Всемирного экономического форума
банкротства
«Фиктивный брак» за реальные деньги
ВТБ Лизинг и «Нафтагаз – Бурение» на днях объявили о подписании соглашения о сотрудничестве более чем на 5 миллиардов рублей. Однако, в деятельности потенциальных партнеров столько черных пятен, что впору задуматься о том, на что уйдут озвученные миллиарды?
Горячие новости
Дешевле не будет
​Крупнейшие нефтяные компании России не собираются снижать цены на бензин и дизельное топливо, хотя и зафиксировали их, чтобы избежать дальнейшего подорожания
Горячие новости
​Российских богачей лишат британских инвестиционных виз
Власти Великобритании начали расследование в отношении 120-140 иностранных граждан, капитал которых мог быть заработан преступным путем. Большая часть подозреваемых - это граждане России либо связанные с Россией лица
Горячие новости
Бензиновые реки, дизельные берега
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев обнародовал список мер, которые необходимо принять для сдерживания роста цен на бензин. В первую очередь, считают в ведомстве, необходимо «залить» внутренний рынок топливом
Горячие новости
Нет голоса - нет премии
В Екатеринбурге сотрудников одной из городских больниц обязали явиться на праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в депутаты гордумы. За неявку медперсоналу пригрозили лишением премии ко Дню медицинского работника
Горячие новости
«Это караул»
В российских городах прошли стихийные акции протеста в связи со стремительным ростом цен на бензин и дизельное топливо. За прошлую неделю цены выросли в среднем на рубль, после чего правительство пообещало снизить акцизы на топливо
пенсионная реформа
Дожить до пенсии и умереть
Удивительно, о грядущем повышении пенсионного возраста федеральные каналы как в рот воды набрали – а вся страна уже об этом слышала. И понятное дело, такие вести вызывают беспокойство простых граждан – особенно на фоне недомолвок и слухов.
Горячие новости
Правительство снизит пошлины на топливо на месяц раньше
Российское правительство снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на месяц раньше, чтобы стабилизировать цены. С 1 июня акцизы на бензин снизятся на 3 тысячи рублей за тонну, а на дизтопливо – на 2 тысячи рублей
Горячие новости
Губернаторов обязали смотреть «прямую линию» с президентом. Он может позвонить любому из них
В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, глава государства впервые будет напрямую связываться по телефону с губернаторами для обсуждения той или иной проблемы
Горячие новости
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил направить пенсионные деньги в наноиндустрию
Госкорпорация «Роснано» направила в правительство и Центробанк предложение об использовании пенсионных накоплений граждан для инвестиций в наноиндустрию
Горячие новости
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил об отставке
Зинедин Зидан объявил об уходе в отставку. Наставник заявил, что клубу нужны перемены и другая методология работы, чтобы команда продолжала побеждать в различных турнирах
Горячие новости
Нефтяники пообещали не повышать цены на топливо
Руководители крупнейших в России нефтяных компаний пообещали не повышать цены на бензин и дизельное топливо. Соответствующая договоренность была достигнута на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака
Авторская колонка
Августейшая особа
После чемпионата мира нас ожидает то же, что в марте четырнадцатого: обострение внешнеполитической повестки и судьбоносный захват чего-нибудь небольшого, но духоподъемного. Тут ведь в чем штука: они наконец поняли, что он любит и чего не любит больше всего.
Быков Дмитрий
Сбербанк
Писать правду – себе дороже
Оказывается, об отечественных национальных достояниях говорить и писать плохо нельзя. Компания Sberbank CIB уволила своего аналитика Александра Фэка, одного из авторов отчета с критикой в адрес руководителей госкомпаний «Газпром» и «Роснеф