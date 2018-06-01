Автомобилисты проводят стихийные акции протеста в связи с ростом цен на бензин
В российских городах прошли стихийные акции протеста в связи со стремительным ростом цен на бензин и дизельное топливо. За прошлую неделю цены выросли в среднем на рубль, после чего правительство пообещало снизить акцизы на топливо
В российских городах прошли стихийные акции протеста в связи со стремительным ростом цен на бензин и дизельное топливо. За прошлую неделю цены выросли в среднем на рубль, после чего правительство пообещало снизить акцизы на топливо.
Протестные акции прошли в Дагестане, Иркутской области, Новосибирской области и других регионах страны.
В Иркутской области стихийная акция прошла еще 26 мая – на пике роста цен. В Иркутске несколько десятков автомобилистов заблокировали въезд на автозаправки под предлогом поломок машин. На место прибыли сотрудники ГИБДД, а протестовавшим водителям выписали штрафы за нарушение правил стоянки. В Братске на 4 июня запланирован автопробег, сообщает «КоммерсантЪ».
31 мая пикет против роста цен на бензин прошел в Новосибирске. Акцию протеста посетил мэр города Анатолий Локоть, который заявил, что расходы города из-за роста стоимости топлива выросли на 100 млн рублей. «Это караул», - охарактеризовал ситуацию с ценами градоначальник.
1 июня протестные акции запланированы в Омске, а 2 июня - в Ставропольском крае.
Цены на бензин в России резко выросли за неделю с 21 по 27 мая. Стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась на 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, а бензин марки АИ-95 подорожал на 88 копеек до 45,5 рубля.
В правительстве пообещали с 1 июня снизить акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, а на дизтопливо – на 2 тысячи рублей, чтобы стабилизировать цены. С 1 июля акцизы планируется понизить еще на 700 рублей с 1 июля.