Дожить до пенсии и умереть
Похоже, непростую проблему пополнения дырявой казны правительство России собралось решать за счет самых незащищенных слоев населения – пенсионеров
Реформа «тихой сапой»
Удивительно, о грядущем повышении пенсионного возраста федеральные каналы как в рот воды набрали – а вся страна уже об этом слышала. И понятное дело, такие вести вызывают беспокойство простых граждан – особенно на фоне недомолвок и слухов.
Уже даже спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала «не ходить вокруг да около» темы повышения пенсионного возраста в России, охарактеризовав этот вопрос как «актуальный». Но пока никаких официальных разъяснений на тему, волнующую без преувеличения миллионы людей, нет.
Слышали только то, что слышали. Дважды грядущую реформу анонсировал премьер Медведев – но очень коротко и размыто. По его инициативе правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную Думу. После чего кабинет министров сможет их рассмотреть совместно с парламентариями. За основу взяты предложения Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, согласно которым пенсионный возраст должен подняться на 5 лет: до 65 для мужчин и до 60 лет – для женщин.
Есть ощущение, что высокие чиновники, обозначив реформу, еще сами не знают, как и когда ее делать. И признаться в этом не хотят. Оно понятно – боятся всплеска народного гнева. Слишком памятны события 2005 года, когда правительство Михаила Фрадкова провело монетизацию льгот. В ответ на те решения по всей стране прокатились серьезные массовые протесты. В Санкт-Петербурге протестующие перекрывали Невский и Московский проспекты, в ряде регионов люди вышли на федеральные трассы. Рейтинг президента Владимира Путина свалился до 48% (в начале 2005 года), а тогдашнему столичному мэру Юрию Лужкову пришлось искать способ, как сохранить финансирование натуральных льгот из местного бюджета.
Хотя, если, по мнению верхов, реформа назрела – то когда ее еще начинать, как не после президентских выборов? То есть, даже в случае массовых недовольств и падения рейтингов, власть, в общем-то, останется при своих креслах и кабинетах. Другими словами, мнение электората в данном случае, не смотря на важность темы, останется как бы на втором плане.
Подводные камни и опасные рифы реформы
Тем не менее, несмотря на то, что вопрос явно умалчивают, о нем уже говорят не только простые россияне – но и политики, эксперты, и даже отдельные чиновники. Мы решили среди мнений множества людей разобраться, чем грозит стране предстоящие изменения в жизни наших пенсионеров, да и не только их.
«На протяжении долгих лет власти говорили о том, что выполнение социальных обязательств – это святая святых. Повышение пенсионного возраста в этом смысле – это нарушение контракта с народом…», – комментирует разговоры о предстоящей реформе политолог Аббас Галлямов, говоря за то, что повышение пенсионного возраста – это опасное для страны мероприятие с перспективой обрушения доверия к нынешней власти.
«Повышение пенсионного возраста – это крайне чувствительная мера для старшего поколения россиян, среди которого много тех, кого принято считать путинским большинством», – поддерживает коллегу политолог Максим Жаров.
Что же касается начала и окончания реформы, вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах экономического форума в Петербурге поведала о том, что первые изменения в системе пенсионного обеспечения могут произойти уже в 2019 году, однако более точные сроки назвать затруднилась.
Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, как повышение пенсионного возраста повлияет на экономику. По его словам, постепенное повышение этого показателя позволит снизить трансферт в Пенсионный фонд России. В 6-летней перспективе этот показатель может быть снижен на 1% ВВП.
В марте СМИ, со ссылкой на прогноз экономического развития страны на 2018–2021 годы, подготовленный экспертами Внешэкономбанка (ВЭБ), сообщали, что в прогнозе представлен сценарий, согласно которому постепенное повышение пенсионного возраста в России начнется с 2020 года.
Вообще активно о необходимости увеличить пенсионный возраст в стране независимые экономисты говорили еще в 2015-2016 гг. Тогда, после начала в 2013-2014 годах кризиса в экономике страны, государству пришлось вспоминать, каково это – верстать дефицитный бюджет.
Бюджет задыхался от безденежья – социальные программы ломались и корректировались. Причем, не в пользу людей. Например, в 2016-м были заморожены пенсии для работающих пенсионеров, которые не разморожены до сих пор. Тогда же работающие бабушки и дедушки впервые не получили полную индексацию своих пенсий. На это просто не было денег.
Многие специалисты задаются вопросом – почему пенсионный возраст приспичило увеличивать прямо сейчас? Да еще в «короткой перспективе». Например, в Штатах подобная штука, реализованная властями в 2000-м, была запланирована еще в 1983-м – и потом планомерно, по чуть-чуть, без потрясений проводилась в жизнь. Но, видимо, совсем зауправлялись наши государственные управленцы – денег в казне не стало настолько, что решать проблему безденежья решили на наших стариках в кротчайшие сроки.
Решение не принято – но многим уже страшно
Мнение большинства экспертов по этому вопросу однозначно – увеличение пенсионного возраста приведет к серьезным проблемам с трудоустройством россиян. Есть, конечно, мнения, что реформа может дать положительный эффект, если за повышением пенсионного возраста последует ряд реформ в экономике, направленных на борьбу с теневой занятостью, на увеличение заработных плат, на развитие корпоративных пенсионных систем.
«Чтобы повысить пенсионный возраст, нужны независимые комплексные научные исследования и обоснования возраста утраты трудоспособности» - считает член Общественного совета при Пенсионном фонде России (ПФР), ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок.
«А просто поднять пенсионный возраст – это экономия на людских ресурсах, – продолжает тему глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Глава ФНПР считает, что увеличение пенсионного возраста приведет к серьезным проблемам с трудоустройством людей в нашей стране. Причем не только пенсионного и предпенсионного возраста, но и молодых: «Нам в будущем грозит увеличение безработицы, а повышение пенсионного возраста лишает рабочего места прежде всего молодых. И тогда наиболее квалифицированные молодые специалисты будут уезжать из страны».
Ранее в интервью СМИ замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин выражал мнение, что повышение пенсионного возраста в России должно происходить плавно. Максимальная планка для женщин должна составлять 61 год, а для мужчин – 63 года. Такие оценки представляются наиболее реалистичными, поскольку основываются на реальной продолжительности жизни мужчин и женщин в России, пояснял Горлин.
По его словам, потенциал для повышения пенсионного возраста у российских мужчин крайне ограничен, поскольку средний период нахождения на пенсии составляет 16 лет и является одним из самых низких в мире. У российских женщин ожидаемый период нахождения на пенсии – около 26 лет, добавил он.
Напомним, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин, будучи руководителем Центра стратегических разработок, предлагал повысить возраст выхода на пенсию у мужчин до 65, а у женщин – до 63 лет, начиная с 2019 года.
До этого, в мае 2017-го эксперты Международного валютного фонда, осуществившие миссию в Российскую Федерацию одобрили меры предпринимаемые Центробанком в критические моменты финансовой дестабилизации. В их рекомендациях – немедленное начало реформы и повышение возраста будущих пенсионеров до 65 лет для обоих полов.
А вот министр труда РФ Максим Топилин заявлял, что несмотря на то, что в пенсионный возраст в России меньше, чем в других развитых странах – но у нас и более низкая продолжительность жизни граждан (66 лет у мужчин, 71 год у женщин), чем в Европе, США и Японии. В том числе, и по этой причине специалисты Министерства считают преждевременным общий процесс повышения пенсионного возраста, считая его допустимым лишь для отдельных категорий граждан.
В общем, слухов много – но на больной для многих граждан преклонного возраста вопрос: «будет ли увеличение пенсионного возраста в России?» пока нет официального точного ответа.
На ежегодной итоговой пресс-конференции 14 декабря 2017 года, президент сообщил, что окончательное решение об увеличении пенсионного возраста не принято. До его принятия состоится широкое общественное обсуждение, тщательное проведение расчетов последствий реформы, мероприятий, снижающих риск негативных последствий.
Правда, и без всяких общественных обсуждений россияне уже активно комментируют предстоящую реформу в соцсетях. Вот лишь нескольких из них – так сказать, наиболее «литературных».
«Приплыли…. отработал и на кладбище…У меня маме 63 года, она еле ходит (гипертония, руки больные, артрит) Не представляю как бы она работу ходила… В общем мысль государства понятна – отработанный материал им не нужен».
«Почему все вопросы и ответы просвещены пенсионному возрасту, а так-же Почему при освещении вопроса повышения пенсионного возраста власти ссылаются на пример других стран? Почему не показывают – сколько в этих странах получают пенсионеры в переводе на рубли? Тогда и мы бы ездили в заграничные туры, выйдя на пенсию».
«Шанс за жить лучше – все ниже, вероятность не дожить до обещанной большой пенсии куда как выше».
Умер до пенсии – сэкономил государству
Повышение пенсионного возраста ухудшит социальную обстановку, считает бывший замминистра труда РФ, доцент Павел Кудюкин: «Сразу усугубится проблема безработицы, поскольку количество людей, вынужденных искать работу, увеличится, а количество рабочих мест – нет».
Эксперт обратил внимание, что правительственные экономисты, предлагая изменить пенсионный возраст, не учитывают, что многие пожилые женщины сегодня выполняют важную функцию: присматривают за детьми. «После повышения пенсионного возраста усугубятся проблемы с нехваткой мест в детских садах», – предсказал Кудюкин.
Повышение пенсионного возраста негативно отразится и на психологическом статусе россиян, считает гендиректор Школы современных психотехнологий Александр Мымрин: «Это создаст напряжение в тех людях, которые сейчас уже подходят к этому возрасту: 60-летнему рубежу у мужчин и 55-летнему у женщин. Молодежь поймет такие перемены следующим образом: в государстве нет предсказуемости, в том числе в вопросах пенсионного обеспечения. Молодые люди задумаются: а стоит ли мне официально оформлять зарплату, если все равно потом с пенсией могут сыграть так, что я ничего не получу?..» – сообщил Александр Мымрин, не исключив, что от массового перехода молодежи «в тень», в результате манипуляций с пенсионным возрастом, государство может даже потерять в финансах.
Повышение пенсионного возраста увеличит безработицу и давление на рынке труда, считает руководитель Центра политэкономических исследований, сотрудник РЭУ имени Плеханова Василий Колташов. С одной стороны у молодежи будет меньше шансов устроиться на работу, если миллионы почти пенсионеров останутся на своих местах. С другой стороны, пожилые люди, которым предстоит трудиться лишние 3-5 лет, уже, скажем так, не те. Возраст, болезни – а это нагрузка на работодателя.
Конечно, нивелировать проблему можно было бы созданием большого числа новых рабочих мест. «Но этого не произойдет. Поэтому можно говорить, что государство, скорее, послало неприятный для общества сигнал о том, что безработных может оказаться еще больше», – пояснил Василий Колташов.
Повышение пенсионного возраста не оправдано ни демографическими, ни экономическими причинами, считает президент Конфедерации труда России, председатель постоянной комиссии по трудовым правам и социальному партнерству СПЧ при президенте РФ Борис Кравченко. По его мнению, авторы идеи лишь в очередной раз ищут средства для латания «пенсионной дыры».
«Если посмотреть на официальную статистику Росстата, то увидим, что в 62 регионах РФ около 60% мужчин не доживают до 65 лет, а в трех регионах не доживают и до 60 лет. Это значит, что для них никакая пенсия не предусмотрена, они должны будут работать пожизненно. Речь идет о миллионах людей», – отметил Борис Кравченко.
Так что чиновникам предстоит непростая задача – убедить россиян в том, что повышение пенсионного возраста делается для их же блага. Но вряд ли россияне поверят в то, что работать до самой смерти, без права на заслуженный отдых, – это хорошо и полезно.
Зампред Госумы Андрей Исаев в ходе пятого социального форума, который был посвящен рынку труда, сказал что не видит экономического смысла в реформе, считая, что отрицательный эффект от нее будет намного сильней, чем положительный.
Как сделать, чтобы и волки были сыты…
Сегодня никто не может сказать на какой же цифре – 63 года или 65 лет – решат остановиться депутаты. Доподлинно известно только то, что пенсионный возраст будут повышать поэтапно.
Другая часть депутатов не согласна голосовать за повышение пенсионного возраста ни для мужчин, ни для женщин. По их мнению, это вызовет очень негативную реакцию общества.
Министерство труда категорически против поддержания такой инициативы, так как это может привести к ухудшению здоровья российских граждан. Если пенсионер буду чаще обращаться в учреждения здравоохранения, бюджетные средства сэкономить не получится. В то же время увеличение пенсии почти на 30% означает увеличение долга Пенсионного Фонда перед Федеральным бюджетом.
Специалисты убеждены – при наличии политической воли проблему если не ликвидации Пенсионного фонда, то хотя бы удержания его на нынешнем уровне дефицита решить можно. Это позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет, но создаст иные проблемы. Возможно, не менее тяжелые.
Во-первых, где будут работать работники пенсионного возраста? В теории они просто останутся на своих прежних местах. Но это означает, что эти места продолжат занимать люди с образованием и подготовкой примерно 40-летней давности. Даже если речь идет о системе госуправления, без повышения квалификации «бывших будущих пенсионеров» пролонгация их занятости будет означать ухудшение общего уровня рабочей силы.
Во-вторых, помимо устарелости компетенций есть еще проблема относительно более высокой заболеваемости пожилых работников. Это создаст дополнительную нагрузку на работодателей.
Естественно, адаптация экономики к изменению возрастной структуры работающих потребует программы специальных мер. И очень-очень больших средств. Вопрос: на кого будут возложены издержки и главное, где их взять?
Ситуация для властей не самая простая. Пока что обсуждаются в основном простые и неэффективные варианты решений, предполагается, что простые решения могут быть исполнены даже неэффективной системой управления – просто за счет политической воли. Но в условиях, когда политической воли, мягко говоря, много, возникает искушение реализовать радикальный сценарий. То есть существенно поднять пенсионный возраст, отменить индексации и льготы заодно. А это потенциальный социальный взрыв.
Предвидя это, Валентина Матвиенко предлагает делать реформу небыстро и постепенно, чтобы не делать из нее шоковую терапию. «Нужно с повышением пенсионного возраста отработать ситуацию с рынком труда, с расширением возможности трудоустройства и условиями для этого» – говорит чиновница.
И правильно говорит. Только, похоже, маховик реформы, хоть пока и на словах, уже запущен. И те, кто маховик раскручивает, продолжают апеллировать к зарубежному опыту. Вот, мол, в том же Израиле женщины на пенсию в 62 года выходят, а мужики и вовсе в 67.
Но только умалчивают, что средняя пенсия в Израиле в пересчете на наши рубли – 98 тысяч, а у нас –14 тысяч, и живут наши женщины согласно официальной статистики 77 лет, а мужчина 66,5 лет против их в среднем «+80».
Так что, в случае официального повышения пенсионного возраста работать будем до седой бороды. А пенсия для многих россиян станет чем-то вроде награды за достойный труд. Посмертной…