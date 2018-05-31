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31 мая 07:28

Минздрав предложил на один день запретить продажу табачных изделий

Министерство здравоохранения России предложило на одни сутки запретить продажу сигарет в рамках Всемирного дня без табака. Соответствующее предложение ведомство направило властям всех регионов страны

Фото: life.ru

Министерство здравоохранения России предложило на одни сутки запретить продажу сигарет в рамках Всемирного дня без табака. Соответствующее предложение ведомство направило властям всех регионов страны

Минздрав также предлагает рассмотреть и другие меры по охране здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака. Одна из таких мер – это введение запрета на курение в определенных местах в праздничные дни.

В ведомстве отметили, что табак является единственным легально доступным продуктом, который при применении даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье. При этом курение стало причиной 20% смертности взрослого населения в мире, сообщает «Дождь».

Всемирный день без табака ежегодно отмечается 31 мая.

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