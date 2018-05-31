Минздрав предложил на один день запретить продажу табачных изделий
Министерство здравоохранения России предложило на одни сутки запретить продажу сигарет в рамках Всемирного дня без табака. Соответствующее предложение ведомство направило властям всех регионов страны
Фото: life.ru
Министерство здравоохранения России предложило на одни сутки запретить продажу сигарет в рамках Всемирного дня без табака. Соответствующее предложение ведомство направило властям всех регионов страны
Минздрав также предлагает рассмотреть и другие меры по охране здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака. Одна из таких мер – это введение запрета на курение в определенных местах в праздничные дни.
В ведомстве отметили, что табак является единственным легально доступным продуктом, который при применении даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье. При этом курение стало причиной 20% смертности взрослого населения в мире, сообщает «Дождь».
Всемирный день без табака ежегодно отмечается 31 мая.