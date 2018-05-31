В российских жилых домах более 110 тысяч лифтов отработали свой срок службы
В России более 110 тысяч лифтов, установленных в жилых домах, отработали свой нормативный срок службы и теперь представляют угрозу для жизни людей. Износ лифтового парка приводит к гибели или травмированию десятков людей ежегодно
В России более 110 тысяч лифтов, установленных в жилых домах, отработали свой нормативный срок службы и теперь представляют угрозу для жизни людей. Износ лифтового парка приводит к гибели или травмированию десятков людей ежегодно. Если в 2015 году было зафиксировано 10 случаев гибели людей в лифтах, то в 2017 году в лифтах погибли 35 человек и еще 100 получили травмы.
По состоянию на 1 апреля 2018 года в жилых домах во всей стране более 110 тысяч лифтов отработали свой нормативный срок службы. Это почти 25,6% от всего лифтового парка. Около 10 тысяч лифтов ежегодно вырабатывают свой нормативный срок службы, а для замены всех лифтов с истекшим межремонтным сроком необходимо минимум 221 млрд рублей (средняя стоимость замены одного лифта составляет 2 млн рублей).
Замглавы Минстроя и ЖКХ России Андрей Чибис в своем письме на имя вице-премьера Дмитрия Козака указал, что в рамках реализации региональных программ капремонта в 2014 году было заменено 6,5 тысяч лифтов, в 2015 - свыше 9 тысяч, в 2016 году - более 12 тысяч, а в 2017-м - более 13 тысяч. В 2018 году планируется замена 16 тысяч лифтов в жилых домах, сообщает портал Life.
В Минстрое рассчитывают к началу 2020 года сократить объем лифтов с истекшим межремонтным сроком до 94,7 тысяч единиц. На эти цели понадобится 189 млрд рублей.
Ремонт лифтов проводится на деньги, которые граждане платят за капремонт многоквартирных домов. Для снижения износа лифтов операторам капитального ремонта необходимо тратить на эти цели 20-30% средств, собираемых с жильцов. Однако средств на замену лифтов в многоквартирных домах не хватает.
С учетом среднего размера минимального взноса на капремонт 6,68 рубля с кв. метра и средней стоимости лифта в 2 млн рублей, для того чтобы накопить на замену лифтов среднестатистическому дому в четыре подъезда и 9 этажей понадобится почти 10 лет.
Между тем, износ лифтового парка несет угрозу для жизни жильцов домов. За последние три года число несчастных случаев в лифтах выросло почти в 3 раза. Например, в 2015 году в стране было зафиксировано 10 случаев гибели людей в лифтах, в 2016 году - 24 случая, а в 2017 году в лифтах погибли 35 человек и еще 100 пострадали, сообщает «Татар-Информ».
В 2018 году было зафиксировано минимум шесть происшествий с лифтами. Так, 2 марта в доме №81 по улице Балаклавская в Москве в лифте погибла женщина с маленьким ребенком. 1 марта в Новокузнецке в жилом доме №50 по улице Зорге лифт пролетел несколько этажей. Находившийся в нем мужчина получил травмы, но остался жив.
В феврале 2018 года в Санкт-Петербурге в многоэтажном доме №6 по Старорусскому проспекту упал грузовой лифт с пассажиром. Мужчина не пострадал.