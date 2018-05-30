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30 мая 18:59

Убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценировкой

Российский журналист Аркадий Бабченко, якобы убитый в Киеве вечером 29 мая, оказался жив. Его убийство было инсценировкой с целью предотвратить реальное убийство журналиста. В Киеве заявили, что Бабченко якобы пытались ликвидировать российские спецслужбы

Фото: nv.ua

Российский журналист Аркадий Бабченко, якобы убитый в Киеве вечером 29 мая, оказался жив. Его убийство было инсценировкой с целью предотвратить реальное убийство журналиста. Украинские власти заявили, что Бабченко якобы пытались ликвидировать российские спецслужбы.

Аркадия Бабченко показали живым и здоровым в ходе брифинга главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василя Грицака. Он сообщил, что «убийство» было инсценировкой спецслужб, чтобы спасти Бабченко от реальных убийц.

Грицак заявил, что для совершения убийства журналиста российскими спецслужбами был завербован бывший участник антитеррористической операции на востоке Украины, которому предложили за работу 30 тысяч долларов.

«СБУ было принято решение о проведении оперативной комбинации, благодаря которой нам удалось собрать неопровержимые доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины», - заявил Василь Грицак, слова которого приводит РБК.

Глава СБУ также сообщил о задержании нанятого для убийства Бабченко киллера.

Сам Аркадий Бабченко извинился за инсценировку своего убийства перед друзьями, близкими и супругой, которая не была в курсе ситуации, но именно она по версии следствия нашла своего мужа с огнестрельными ранениями.

Напомним, что в России по факту убийства Аркадия Бабченко также было возбуждено уголовное дело. Глава российского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обращался к украинским властям с просьбой допустить российских следователей до расследования.

После известия об инсценировке убийства Федотов заявил, что если Бабченко жив-здоров, то «слава Богу», но организаторам спектакля он рекомендовал обратиться к врачам и «подумать о том, что есть темы, на которые шутить нельзя».

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