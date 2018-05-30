И даже не думайте, что ваш беспредел сойдет с рук!
Несколько дней назад забрала свои вещи из Кунцевского следственного отдела, которые были изъяты во время обыска весной 2017 года: ноутбук, диски с песнями, книги по психологии, художественные книги, стихи, флеш накопители, блокноты. Следователь был удивлен решением Кунцевского суда, потому как все изъятое следствие отнесло к вещественным доказательствам моего «экстремистского преступления», и по его мнению, все это должно было остаться за стенами каморки с вещь доками.
Напомню, что меня осудили на год условно за рассылку по семи электронным адресам совершенно законного на тот момент материала - «Обращение к военнослужащим Российской армии». Да и в принципе, это совершенно мирная информационная листовка, экстремизм которой опровергли как независимые, так и ведомственные эксперты Минюста и ФСБ.
Экстремистским материал был признан лишь одним экспертом - Титовой. Ключевым выводом в ее исследовании было отнесение призыва об отставке представителей власти к военным, а т.к. у военных есть оружие, то это никак иначе, как скрытый призыв к насильственному свержению Конституционного строя. У Титовой три года стажа и, естественно, никаких ученых степеней. Не смотря на это, суды просто взяли ее исследование на флаг, проигнорировав работы авторитетных специалистов, в том числе ведомственных.
Была еще комплексная экспертиза АНО «Центра социокультурных экспертиз» по экстремизму, генеральным директором которого является математик Крюкова. Писали и говорили про нее все кому не лень, что строчит она экспертизы под заказчика вместе со своей гоп-компанией и глазом не моргнет от стыда. Исследовала она культурологическую часть текста, где написала, что призывы к досрочным выборам и голосовать за другого кандидата незаконно. Почему именно культурологическую? Сложно понять математика, может потому что работала в институте Культурологии зам директора по общим вопросам (по сути завхозом)? Тарасов, переводчик иностранных языков, в заключении лингвистического исследования текста написал, что обращение к военнослужащим, было адресовано к людям с аутическим мышлением. Политолог Котельников взял на себя роль эксперта-социолога, хотя на самом деле он профессиональный звонарь при Зачатевском монастыре на Зацепе в Москве. Гастролирует по миру с ансамблем «Колокола России», судя по информации в сети является его художественным руководителем. Кстати Свидетелей Иеговы запретили в России не без их участия, только Котельников выступил уже в роли религиоведа.
Мы с моим защитником добились чтобы эту экспертизу не приняли к обвинению. Хочу заметить, как бы смешно не было, именно такие экспертизы и принимаются судами для вынесения приговоров. До сих пор успокоиться не могу, сколько народу они пересажали своими сочинениями на тему экстремизма, порнографии и многого другого. Это равносильно тому, что бегемот объявит себя балериной, и начнет скакать, втаптывая в землю все живое. И ведь не возбуждают на таких горе-специалистов уголовные дела, все больше по нормальным людям специализируются. Видимо сложно в научной среде найти «своих» по духу. Но потом ведь так аукнет, что мало не покажется, особенно если учесть сколько за их спинами подобного антинаучного бреда и сколько поломанных судеб за прибавку к зарплате и различного рода поощрений.
Кстати, у следака на стене уже красуется две грамоты от Бастрыкина и Дрыманова. Говорит за расследование убийства группой лиц, ну хорошо если так. Еще он был удивлен мягким наказанием. Я конечно понимаю, что даже официальная статистика говорит о лишении свободы десятков тысяч по фабрикованным делам безвинно, но при отсутствии преступления и условного срока слишком много. Говорит, что в моем случае конечно все правильно. Ну что он скажет еще, извините заставили? Тем более знает наверняка, что молчать не буду. Переступать через моральные принципы конечно ему не хочется, но и таким страшным уже не кажется. Нет во мне жажды мести вообще, но считаю справедливым, чтобы все несли ответственность за свои действия. Потому что никаким приказам сверху, давлением начальства беззаконие оправдать нельзя. Условный срок ничего страшного? Может сами когда-нибудь испытаете что это такое? Обыски, давление, запугивания, суды с реальной угрозой лишения свободы, затаскивание родных и близких на допросы, возможной потерей работы и многие другие прелести уголовного преследования.
Самое страшное, если законопослушного человека зацепило в жернова правосудия по-российски, быть оправданным равно практически нулю. Самое лучшее, что может случиться - условный срок и только при определенных условиях: должен быть хороший адвокат, который не в доле у суда и следствия, это информационная поддержка, это заинтересованность и активность самого человека. По одной только этой листовке осуждено три девушки, кроме меня: Ольга Авилкина, Александра Макарова (Кукушкина) и Елена Лобачева (приговор состоится в июне, по отзывам судья не скрывает своей обвинительной позиции). По информации из интернета, в их случаях была явная подстава и фальсификация с привлечением липовых свидетелей, похоже очень даже заинтересованных по роду службы. Я знаю, что причиной преследования в моем случае явилась поддержка мирной оппозиционной партии «Воля» (считай, что ликвидировали мошенническим способом за месяц до выборов) и возглавлявшей тогда партию Светланы Лады-Русь. Партия была закрыта по тому же материалу «Обращение к военнослужащим Российской армии», который даже партии не принадлежал. На экс-лидеров политической организации уже третий год идут серьезные преследования, суды проходят в закрытых режимах, видимо чтобы скрыть от народа плохо прикрытую ложь обвинений. Может Ладе-Русь еще экстремистское сообщество повесить хотят? С таким напором прут, что диву даешься.
Конечно это далеко не единственные случаи незаконного преследования, это сейчас настоящая беда в стране. Не так давно посадили ребят ИГПР ЗОВ только за попытку организовать референдум. Вдуматься только, посадили за право данное главным законом страны! Квачкова мучают уже 12 лет в застенках. Екишев только вышел, снова в СИЗО взяли. Читаешь сводки и волосы дыбом становятся. По всем фронтам нас прижали, нигде нет защиты.
Хочу обратиться к нашим гражданам служащих в силовых структурах, в следственных органах. Что же вы сук рубите на котором сидите? Неужели вы думаете, что вас лично это никогда не коснется? Неужели вы думаете, что беспредел будет продолжаться вечно или до сих пор считаете, что приносите пользу стране, подозревая, унижая и подавляя себе подобных? Ведь расплата за действия будет однозначно, все под Богом ходим. Гораздо благоразумнее сейчас просто человеком быть, а не упиваться властью и сомнительным могуществом. Офицеры! Не играйте мышцами перед слабыми и беззащитными, кто знает, в какой момент ВЫ окажетесь на их месте.