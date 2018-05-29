Москва пообещала выделять Подмосковью по 3 млрд рублей ежегодно на решение «мусорной» проблемы
Мэрия Москвы пообещала ежегодно выделять 3 млрд рублей Московской области на решение «мусорной» проблемы. Деньги планируется тратить на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов
Мэрия Москвы пообещала ежегодно выделять 3 млрд рублей Московской области на решение «мусорной» проблемы. Деньги планируется тратить на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов. В свою очередь подмосковные власти определили площадки для строительства первых мусороперерабатывающих заводов.
«Считаю, что из Москвы объем отходов, который вывозится в другие регионы, должен уменьшаться. Должен быть раздельный сбор мусора, эффективная сортировка и, конечно, рекультивация тех свалок, которые находятся в Московской области», - заявил Сергей Собянин, слова которого приводит РБК.
Мэр отметил, что проблема утилизации мусора в московском регионе копилась годами, поэтому ее надо решать «очень серьезными и иногда, может, даже радикальными мерами». Собянин признал, что близкая к экологической катастрофе ситуация в Подмосковье является и проблемой Москвы, так как в большей степени в регион завозится мусор из столицы.
Координатор токсической программы «Гринпис» Алексей Киселев в свою очередь рассказал, что два года назад экологи направляли Сергею Собянину и подмосковному губернатору Андрею Воробьеву доклад, в котором рекомендовали перейти к полноценной системе раздельного сбора мусора, глубокой переработке и сокращению образования отходов.
Российские власти предпочитают не вкладываться в переработку мусора, а складировать его на полигонах, которые с каждым годом разрастаются и негативно воздействуют на окружающую среду. Постоянные выбросы свалочного газа на подмосковных полигонах привели к массовым народным протестам. Чиновники же пытаются решить проблему поиском территорий под новые полигоны.
Еще один вариант, который предлагают московские и подмосковные власти – это сжигание мусора. Экологи и простые россияне выступают категорически против строительства мусоросжигательных заводов, так как это приведет к образованию токсичной золы и выбросов от сожженного мусора, что намного опаснее запаха со свалок.
По данным «Гринпис», сейчас в Москве переработка мусора носит экспериментальный характер. Сейчас перерабатывается только 5-10% от всех отходов. Для сравнения, Великобритания увеличила долю перерабатываемых отходов с 7% до 45%, а Сан-Франциско - с 40% до 80%.
Министерство экологии и природопользования Московской области обещает в ближайшее время начать строительство первых мусороперерабатывающих заводов. Такие объекты будут построены в Зарайске, Рошале и поселке Серебряные Пруды.
Всего, по информации подмосковных властей, будет выстроено 11 мусороперерабатывающих комплексов. После выхода работы этих комплексов на полную мощность можно будет окончательно закрыть и рекультивировать действующие сейчас в Московской области 15 мусорных полигонов, сообщает ТАСС.