Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из AppStore мессенджер Telegram
Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием «прекратить распространение через AppStore» мессенджера Telegram, который заблокирован на территории РФ
Роскомнадзор направил в американскую компанию Apple письмо с требованием «прекратить распространение через AppStore» мессенджера Telegram, который был заблокирован на территории РФ по решению суда. Ведомство также потребовало прекратить рассылку сервисных push-уведомлений Telegram для российских пользователей.
«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим Вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях Компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», - сообщается в письме ведомства Александра Жарова.
Роскомнадзор намерен ждать ответа от Apple «в течение месяца», сообщает «Интерфакс».
Напомним, Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram 16 апреля. Сервис был заблокирован из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. При этом Telegram у большинства пользователей в России продолжает работать.