В России вступили в силу новые нормы получения компенсаций за задержку рейса и утерю багажа
В России 27 мая вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, которые позволяют авиапассажирам получать повышенную компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса
В России 27 мая вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, которые позволяют авиапассажирам получать повышенную компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса.
За задержку рейса установлена максимальная ответственность авиакомпаний перед пассажирами в размере около 360 тысяч рублей. Для сравнения, ранее сумма компенсации составляла 25 рублей за каждый час задержки.
Размер компенсации за утерянный багаж составляет 90 тысяч рублей вместо прежних 600 рублей за килограмм пропажи.
Также поправки в Воздушный кодекс расширяют возможность выбора для пассажира места предъявления иска к перевозчику. Теперь подать иск можно будет и по месту жительства пассажира, а не по месту регистрации авиакомпании.
Изменения в Воздушный кодекс РФ внесены в связи с присоединением России к Монреальской конвенции.