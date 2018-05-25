«Аэрофлот» с 4 июля начнет вносить авиадебоширов в «черные списки»
Авиакомпания «Аэрофлот» с 4 июля 2018 года официально сможет вносить в «черный список» пассажиров, нарушающих порядок во время полета. Фигурантам «черного списка» будет отказано в перевозке сроком на один год
Фото: Retail & Loyalty
Авиакомпания «Аэрофлот» с 4 июля 2018 года официально сможет вносить в «черный список» пассажиров, нарушающих порядок во время полета. Фигурантам «черного списка» будет отказано в перевозке сроком на один год.
Соответствующий законопроект президент Владимир Путин подписал еще в конце 2017 года.
Основанием для внесения пассажира в «черный список» и последующего отказа в перевозке на все рейсы авиакомпании являются невыполнение распоряжений командира воздушного судна, хулиганство на борту и совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации воздушного судна, сообщает РИА Новости.
Руководство «Аэрофлота» считает, что право вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в перевозке поможет сократить количество инцидентов на борту.