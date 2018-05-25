Начальника кемеровского управления МЧС задержали по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и руководителя отдела надзора управления Григория Терентьева
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и руководителя отдела надзора управления Григория Терентьева. Им вменяется халатность, в результате которой в торговом центре «Зимняя вишня» во время пожара погибли 60 человек.
Расследование ведется по статьям «Халатность» и «Растрата».
По версии следствия, Александр Мамонтов и Григорий Терентьев не запланировали и не провели в период 2017-2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации «Кемеровским кондитерским комбинатом» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».
«В результате проявленной руководителями МЧС халатности в результате пожара 25 марта в здании ТРЦ от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов погибло 60 человек, из которых 37 детей», - говорится в официальном заявлении СКР.
Начальнику кемеровского управления МЧС также инкриминируют хищений с использованием служебного положения 1,8 млн рублей, которые принадлежали ведомству.
Александр Мамонтов задержан, а с Григорием Терентьевым проводятся следственные действия. В ближайшее время следователи предъявят им обвинения, а суд изберет им меру пресечение.
Напомним, после пожара в «Зимней вишне» СМИ сообщили о том, что официальной зарплате в размере 140 тысяч рублей в месяц Мамонтов является владельцем дорогостоящей недвижимости. Только один коттедж главного кемеровского спасателя оценили в 30 млн рублей. Семья главного кемеровского спасателя также владеет дачей за 12 млн рублей и шестью квартирами.