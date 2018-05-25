Ароматный дым от шашлыков способен вызывать рак
Ученые решили выяснить, сколько ПАУ попадает в организм человека и обнаружили, что концентрация этих вредных веществ была наибольшей у добровольцев, съедавших приготовленное на гриле мясо
Китайские ученые предупредили любителей шашлыков об опасности дыма, который исходит от такого мяса. В ароматном дыме от приготовления мяса на гриле содержится большое количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые могут провоцировать развитие рака.
Ученые решили выяснить, сколько ПАУ попадает в организм человека и обнаружили, что концентрация этих вредных веществ была наибольшей у добровольцев, съедавших приготовленное на гриле мясо.
На втором месте по уровню концентрации ПАУ оказались люди, стоявшие рядом с теми, кто жарил мясо. Углеводороды проникали в их организм через кожу.
Меньше всего ПАУ было обнаружено у тех, кто просто вдыхал аромат жареного мяса и не стоял у костра, сообщает портал MedDaily.ru.
Китайские специалисты отметили, что одежда ненадолго защищает от вредного воздействия дыма, но накапливает канцерогены и выделяет их на кожу. Поэтому после пикника одежду необходимо сразу стирать.