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24 мая 00:35

ЕСПЧ за 20 лет взыскал с российских властей 2 млрд евро за нарушения прав человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с 1998 года взыскал с российских властей почти 2 млрд евро в качестве компенсаций. Большая часть этих компенсаций была назначена по жалобам на пытки и нарушение прав на справедливый суд

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с 1998 года взыскал с российских властей почти 2 млрд евро в качестве компенсаций. Большая часть этих компенсаций была назначена по жалобам на пытки и нарушение прав на справедливый суд.

Европейская конвенция прав человека действует в России с 5 мая 1998 года и распространяет на страну юрисдикцию ЕСПЧ. По данным фонда «Общественный вердикт», за прошедшие 20 лет Страсбургский суд зарегистрировал 148,7 тысяч жалоб в отношении российских властей. Из их 136,6 тысяч жалоб были признаны неприемлемыми. По 4,5 тысяч жалоб вынесены 2,3 тысячи постановлений.

Чаще всего ЕСПЧ признавал, что Россия нарушила право заявителя на справедливый суд (1093 постановления), статью конвенции о запрете пыток и бесчеловечного отношения (994 постановления) и право на свободу и личную неприкосновенность (932 постановления), сообщает РБК.

В 2017 году Россия и вовсе стала лидером по числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека ​ и по сумме взысканных компенсаций (14,6 млн евро). По состоянию на конец 2017 года российские власти выплатили в срок компенсации всего по 60 делам.

В ЕСПЧ обращаются, когда эффективные средства правовой защиты на национальном уровне исчерпаны. Если ЕСПЧ признает нарушение прав человека, государство-ответчик обязано выплатить истцу денежную компенсацию.

«Общественный вердикт» отмечает, что решения ЕСПЧ привели к некоторым положительным изменениям в России. Например, положительные решения в пользу истцов по делам, связанным с условиями содержания заключенных СИЗО, привели к изменению санитарных нормативов в местах заключения.

Реформу российской милиции в 2009 году власти затеяли с связи с многочисленными жалобами на пытки и избиения в отделах внутренних дел и «непрекращающимся потоком» жалоб в ЕСПЧ на «недозволенное насилие со стороны милиции».

«Люди получили эффективную возможность обжаловать действия государства или его неэффективность, и государство вынуждено отвечать. Спор происходит на территории, где нет заведомого проигрыша, как часто бывает внутри национальной юрисдикции», - отметила руководитель исследовательских программ «Общественного вердикта» Асмик Новикова.

Примечательно, что раньше российские власти говорили о важности признания юрисдикции ЕСПЧ и называли Страсбургский суд «важным механизмом защиты наших избирателей». Сейчас риторика политиков изменилась, и все чаще стал подниматься вопрос о выходе России из-под юрисдикции ЕСПЧ из-за «небеспристрастных» решений суда по делам российских граждан.

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