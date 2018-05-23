В Сочи в рамках подготовки к ЧМ-2018 на 10 дней отключили телевидение и радио
В городе-курорте Сочи в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, который стартует 14 июня, на 10 суток отключили телевидение и радио. Краснодарский радиотелевизионный передающий центр ограничил трансляции из-за светового оформления телебашни
В городе-курорте Сочи в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, который стартует 14 июня, на 10 суток отключили телевидение и радио. Краснодарский радиотелевизионный передающий центр ограничил трансляции из-за светового оформления телебашни.
С 21 по 31 мая на телебашне проводятся технические работы по монтажу светодиодных гирлянд, которые будут создавать «праздничные образы в период проведения в Сочи матчей чемпионата мира по футболу», сообщает «Интерфакс».
В указанный период с 9 часов до 18 часов по местному времен будет отсутствовать вещание телеканалов и радиостанций. В выходные дни ограничение будет снято.
Официальное открытие вышки с гирляндами состоится 13 июня.