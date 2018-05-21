Экологи заподозрили московские власти в публикации некорректных данных о загрязнении воздуха
По мнению специалистов, «Мосэкомониторинг» некорректно сравнивает концентрацию сероводорода с рекомендациями ВОЗ, а для оценки влияния сероводорода на здоровье людей выбран самый жесткий критерий
Экологи из организации «Гринпис» заподозрили столичные власти в публикации на сайте «Мосэкомониторинг» некорректных данных о загрязнении воздуха. По мнению специалистов, «Мосэкомониторинг» некорректно сравнивает концентрацию сероводорода с рекомендациями ВОЗ, а для оценки влияния сероводорода на здоровье людей выбран самый жесткий критерий.
Речь идет о «неких долях от критерия ВОЗ по качеству атмосферного воздуха для Европы, при котором могут наблюдаться первые признаки воздействия на здоровье - раздражение глаз».
В «Гринпис» полагают, что на сайте «Мосэкомониторинга» используется именно этот норматив для сероводорода, чтобы «показатель казался ближе к нулю». Для других веществ используются установленные в России нормативы ПДК, сообщает РБК.
Эксперт «Гринписа России» Василий Яблоков сообщил, что более корректными являются показатели сероводорода в сравнении с порогом предельно допустимой концентрации (ПДК). В России она установлена главным санитарным врачом - 0,008 мг/м3 за полчаса, а, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), порог неприятного запаха составляет 0,007 мг/м3.
На сайте «Мосэкомониторинга» показатели сероводорода указаны в сравнении не с ПДК, а с пороговым значением в 0,15 мг/м3.
В департаменте природопользования столицы сообщили, что на сайте «Мосэкомониторинга» предоставлена информация о концентрации сероводорода в натуральных показателях (мг/м3) по сравнению с порогом запаха, который практически совпадает с нормативом, установленным в России. Чиновники добавили, что организм человека начинает реагировать на сероводород, когда его концентрация в воздухе становится «значительно выше порога запаха».