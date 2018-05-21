Хочу жить так – чтоб сам себе завидовал
В одном из самых проблемных с социально-экономической точки зрения регионе страны – Сахалине, местные чиновники и депутаты решили ни в чем себе не отказывать
Год за три, и три за десять
На федеральном уровне в 2016 году был принят закон, по которому депутаты члены Совета Федерации могут рассчитывать на 50%-ю надбавку к пенсии, лишь проработав 5 лет. 75% - после 10 лет службы. Однако, на Сахалине местное правительство устроило для себя облегченный режим. Местный законопроект, которые предложено рассмотреть, сокращает сроки госслужбы, попадающие под значительные пенсионные надбавки. Если проект примут, на Сахалине чиновнику или депутату, чтобы получить 50% к пенсии, достаточно будет отработать всего лишь год. И три года, если хочешь иметь к пенсии прибавку в 75%.
При этом председатель правительства Вера Щербина, одна из тех, кто ратует за чиновничьи блага, не согласна с правилами начисления пенсий рядовым островитянам. Она считает, что островных надбавок надо лишить тех пенсионеров, кто уехал с острова жить в другие регионы. По мнению чиновницы, это «несправедливо» - ибо, средства, которые предлагалось не доплачивать уехавшим пенсионерам, можно было бы направить на другие островные нужды.
Может быть, на увеличение средней пенсии в 18600 рублей, которую получает большинство из десятков тысяч сахалинских стариков – сумма, на которую при здешних ценах прожить нереально? И потому здесь каждый третий пенсионер вынужден работать, чтобы себя прокормить.
Нет, если здесь и собираются позаботиться о чьих-то нуждах – то точно это не коснется простых сахалинцев, большее возмущение которых вызвали появившиеся данные о пенсиях местных чиновников. Проработать в чиновниках три года и получить годовое содержание в 600 тысяч – вот что теперь ждет местных госслужащих.
Накалившуюся ситуацию вынужден был даже экстренно прокомментировать губернатор Сахалина Олег Кожемяко, назвавший заявление председателя правительства недопустимым. От него ждали и увольнения Щербины – но глава региона пока ограничился устным предупреждением о недопустимости подобного рода заявлений в будущем.
«Вот Щербина и сказала пенсионерам нынешним и будущим всю правду о том, что их ждет в ближайшем будущем. А сколько правды они еще скрывают от народа?! Вообще-то эта пенсия — плата пенсионеру за долгие годы работы на Сахалине и Курилах! И это право пенсионера — решать, где ему провести остаток жизни! После заявления Щербины вообще возникает вопрос: а есть ли смысл жить и работать на Сахалине?» - это уже пишут люди в соцсетях, вспоминая о том, что когда-то Сахалин был островом-каторгой. История возвращается?
При этом правительство в регионе меняется часто. Вот и выходит, побыл три года, получил свой пенсион и живи - радуйся. И все за счет областного бюджета.
Например, у той же Веры Щербины за 16-й год доходы превысили 10 млн. руб. Значит, ее пенсия будет превышать 600 тыс. руб в год (в месяц порядка 50 000). И пусть губернатор региона Олег Кожемяко выразил сомнение в наличии баснословных зарплат и пенсий для чиновников, сказав: «Что касается доплат в 600 тысяч – это не так. Оклад губернатора 32 тысячи рублей, к этой сумме будут проводиться доплаты по стажу, по выработке. Я, честно говоря, пока не интересовался, сколько будет получать губернатор на пенсии. Но таких сумм точно нет... А дальше все зависит от стажа и должности».
Однако, при странно скромном окладе доход Олега Кожемяко - 27 млн. руб. за тот же 2016-й. И право на огромную пенсию он приобрел в марте этого года, когда исполнилось три года с момента его правления.
А ведь в прошлом году федеральное правительство с большим шумом изъяло из областного бюджета доходы в 34 млрд. руб. – обосновав это бездействием местного руководства, крутившего бюджетные деньги в частных банках вместо того, чтобы пускать деньги в проекты развития.
И вот теперь, когда, казалось бы, настало время подтянуть пояса, подтягивать их сахалинские чиновники решили на ком угодно – только не на себе.
Анатолий Кобелев председатель местного ОНФ в ответ на слова Щербины разводит руками: «Президент и правительство страны ставит задачи о повышении уровня жизни людей, в том числе, пенсионеров – а на Сахалине нашлись руководители, решения которых идут в разрез с президентскими поручениями».
И снова сахалинцы в соцсетях более резки: ««За какие такие успехи сахалинским чиновникам-единороссам пенсии в десяток раз больше средней зарплаты по области? Вероятно, за полную ликвидацию шахт, комбинатов, большинства леспромхозов, совхозов, За превращение пароходства в придаток нефтянки, за закрытие старейшего Александровского морского порта. И, конечно, за полное уничтожение плавбаз, БМРТ и переход к прибрежному лодочному рыболовству.
Коммунисты хотят по закону
Наверное, в этом темном чиновничьем царстве чуть ли не единственным светлым лучом выглядит предложение местной фракции КПРФ по ужесточению условий для получения льготной пенсии сахалинским чиновникам, изменению островного закона и приведению его и приведению его в соответствие с федеральными нормами. То есть, вместо года стажа работы чиновника для начисления прибавки к пенсии - принять пять лет.
Руководитель сахалинской КПРФ Юрий Выголов считает, можно назвать, как минимум, неприемлемой практикой все то, что вытворяют нынче на Сахалине чиновники от «партии большинства». «Необходимо изменить существующий порядок, унифицировать его с федеральным законом, что позволит стимулировать чиновника работать на благо региона более продолжительное время, повысит качество государственного управления и устранит кадровую чехарду в правительстве» - выражает свою позицию главный сахалинский коммунист.
Не так давно ситуация с пенсиями государственных служащих в Сахалинской области стала темой сюжета телекомпании СТС-Сахалин. Фракция КПРФ в Сахалинской областной думе открыто предлагает изменить островной закон, тем самым закрепить федеральные нормы - вместо года стажа работы чиновника для начисления прибавки к пенсии - принять пять лет.
Вышеупомянутый Юрий Выголов был немногословен, но конкретен: «… хотим ввести и для чиновников, думаю - это будет справедливо, будет меньше вызывать нарекания в обществе …».
Пожалуй, местные коммунисты – единственные, кто пытается вразумить своих коллег опуститься на землю. Дело в том, что существующие сегодня в Российской Федерации законы об исчислении доплат к пенсиям государственных служащих позволяют главе того или иного региона подстраивать ситуацию с пенсиями на своей территории так, как ему видится. Или заблагорассудится, если хотите. И прикрыть свое решение местными нюансами, бумажными успехами и достижениями.
Успехи и прорехи губернатора Кожемяко
О том, что происходит на Сахалине с экономикой и социалкой, и как местные власти крутили в банках бюджетные деньги вместо того, чтобы вкладывать их в проекты развития, наша газета писала неоднократно.
Когда руководство региона, имея свободные деньги в кубышке, не вкладывает средства в новые паромы и дороги, социальную инфраструктуру, или в обещанное повышение зарплат медикам, реакция рано или поздно последует.
К примеру, Счетная палата в ходе проверки сделала заключение, что «в документах стратегического планирования Сахалинской области, включая государственные программы, отсутствуют количественные и (или) качественные показатели», а также задачи, мероприятия и сроки их реализации для достижения целей стимулирования инвестиций и роста экономики. В итоге бюджет Сахалина лишился львиной доли своих доходов.
А может и сам Сахалин лишиться населения. Люди массово бегут с острова в поисках счастья в других регионах. А на Сахалине становится все больше и больше так называемых трудовых мигрантов.
При этом сам губернатор Олег Кожемяко после того, как федеральный центр забрал у Сахалина часть денег, произнес фразу, поначалу удивившую многих: «Ничего, в сущности, не изменилось».
Кажется, как так – забрали из местного бюджета, фактически превратив один из немногих регионов-доноров в дотационный? Но если хорошо поразмыслить над фразой губернатора, понимаешь – все верно сказал чиновник.
Как раньше власти ничего не делали для развития Сахалина, так не делают и сейчас. Как жил местный простой люд тяжело – так тяжело и продолжает жить. Вернее, выживать.
Да, вроде бы тут местным властям есть чем козырнуть – за май прошлого года Сахалинстат зафиксировал рост среднедушевого дохода населения. Однако, вместе со среднедушевым доходом росла и социальная пропасть: 47,1% всех денежных доходов населения области были сосредоточены в руках 20% населения. Остальные продолжали жить очень скромно. Так на Сахалине называют людей, живущих на или за гранью нищеты. Живут скромно.
Фактически же вышеуказанная статистика увеличения среднедушевого дохода – это пустышка, она бумажная. Просто 20% сахалинских богачей стали зарабатывать еще больше Сахалинстат при решении простой арифметической задачки и выдал обнадеживающий ответ.
Хочу прожить так – чтобы на пенсии не было мучительно…
Президентский полпред и вице-премьер Юрий Трутнев одно время терпеливо пытался найти какой-то подход к властям Сахалина, чтобы хоть как-то попробовать сдвинуть экономику острова с места. Например, из 34 миллиардов рублей в год, изъятых из сахалинского бюджета, было обещано вернуть 16,5, но только при наличии уже готовых к реализации проектов.
Думаете, кому-то это на Сахалине показалось интересным? Вместо уверений, что федеральные целевые субсидии освоят до конца года, губернатор Сахалина громко озвучивает какие-то потусторонние успехи – и это в то время, как Юрий Трутнев, как автор компромисса, всю предвыборную зиму пытался добиться от местных чиновников хотя бы каких-то телодвижений по разработке таких проектов. Но так и не заставил сахалинских чинуш повернуться к людям передом.
У каждого из них в регионе свой личный интерес. У губернатора и его семьи «Преображенской базой тралового флота». Наверное, и многие другие местные чиновники и депутаты тоже на лаптем щи хлебают.
Вон, депутата областной думы острова Игоря Осипенко подозревают в сокрытии счетов за рубежом и наличия недвижимости аж в Австралии. То есть, на «черный день» у ребят припасено.
Но, судя по весьма оригинальной пенсионной «реформе» регионального значения, «кубышек» и бизнесов на стороне местной знати уже мало. Надо, как говорится, что-то еще и из бюджета на «посошок» урвать. Например, пенсию в сотню тысяч рублей.
А так как реальными делами себя здесь чиновники особо не утруждают – дураку понятно, что могут и заменить. Поэтому общепринятые в стране законы, по которым серьезные надбавки к пенсиям госслужащих начинаются от пяти лет стажа, сахалинских чиновников и народных избранников не устраивают.
Их век достаточно короток – поэтому за «ниченеделание» они ввели себе год вместо пяти и три вместо десяти. Уж годик-то продержаться можно. А самые упорные, такие, как Кожемяко и Щербина уже и по три отбомбили. Так что, они своим полмиллиона-миллион рублей пенсии уже «насидели», как курица яйца. Но точно не заслужили.
А старики, всю жизнь отдавшие Сахалину, и угробившие здесь молодость и здоровье – те заслужили. Но не заработали. Поэтому обиходное название Сахалина «остров невезения» - оно, в общем-то, понятно только для простых смертных. У «не простых» оно вызывает удивление. «Какое невезение – у меня все в полном порядке. Сам себе порой завидую» – может сказать любой из них. Особенно после года на государевой службе…
Местная политическая «элита» знает, что делать в любых условиях. Когда раньше было много бюджетных денег – «жировали» на банковских процентах, кладя государственные миллиарды на коммерческие счета. Когда те деньги отобрали – давай пенсии себе повышать.
И ни в едином движении, ни в одном жесте – нет даже намека на заботу о своем населении, о местной экономике, медицине, жилищном вопросе, предоставлении нормальных рабочих мест.
Все мысли исключительно о себе любимых. А ведь если задуматься – вот депутаты областной думы, вроде как народные избранники – должны думать только о тех, кто их избрал.
Так и тут нестыковка. На выборах в сахалинскую Облдуму 10 сентября 2017 года явка составила лишь 26,02%. Но позволила всеми правдами и неправдами пролезть туда 16-ти «единороссам». А это значит, что они и будут гнуть ту линию, которая им нужна.
Да, бьются там четыре коммуниста, что-то пытаются сделать – но как пробиться через такую оборону, играя в явном меньшинстве? Поэтому за восемь последующих месяцев деятельности фактически нелегитимной Облдумы никто из простых сахалинцев не может сказать – чем же она все это время занималась?
И пожалуй, настал момент каждому задать себе вопрос – а ты все еще веришь в светлое будущее Единой России? Может, давайте попробуем жить по-другому? А для начала слегка разжиревшим на казенных харчах депутатам можно сказать – бери шинель, иди домой. Вы не оправдали доверия народа. Вы пришли во власть с единственной целью – жить за счет народа. А жить и работать нужно было ДЛЯ него. Вот и вся разница…