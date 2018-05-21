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21 мая 11:26

Стадионы городов-участников ЧМ-2018 защитят от атак с использованием дронов

Министерство обороны РФ к началу Чемпионата мира по футболу-2018 сформирует специальные мобильные группы противодействия беспилотникам. Такие меры будут приняты с целью защиты стадионов от возможных атак с помощью дронов

Фото: ok.ru

Министерство обороны РФ к началу Чемпионата мира по футболу-2018 сформирует специальные мобильные группы противодействия беспилотникам. Такие меры будут приняты с целью защиты стадионов от возможных атак с помощью дронов.

Защита стадионов в городах-участниках ЧМ-2018 от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет осуществляться маневренными группами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выделенными Минобороны. Группы будут оснащены экспериментальными техническими средствами, в частности, комплексами «Свет-КУ», Р-330Р «Житель» и Р-934БМВ

Для Москвы выделены два комплекса «Силок» и два комплекса «Свет-КУ», Санкт-Петербургу - мобильная группа РЭБ (Р-300Р «Житель», Р-934БМВ) и два комплекса «Свет-КУ», то же самое выделено Екатеринбургу, сообщает РБК.

Напомним, первая атака беспилотников на российский военный объект в Сирии состоялась в ночь на 1 января 2018 года. Российскую авиабазу Хмеймим атаковали восемь дронов. В результате происшествия погибли два человека, были повреждены четыре самолета и два вертолета, взорвался склад с боеприпасами.

Еще одна атака с использованием дронов произошла в ночь на 6 января. Под удар попали база Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. При атаке использовались 13 беспилотников. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», остальные были взяты под контроль.

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