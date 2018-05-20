Росавиация ограничила полеты над городами-участниками ЧМ-2018 по футболу
Росавиация ввела усиленные меры безопасности в городах, которые примут матчи Чемпионата мира по футболу-2018. В рамках усиления мер безопасности ведомство ограничило полеты над этими городами
Росавиация ввела усиленные меры безопасности в городах, которые примут матчи Чемпионата мира по футболу-2018. В рамках усиления мер безопасности ведомство ограничило полеты над этими городами.
«В рамках реализации усиленных мер безопасности в воздушном пространстве над городами, принимающими чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками соответствующими приказами Минтранса России дополнительно установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов», - говорится в официальном сообщении Росавиации.
Для осуществления полетов над зонами, попавшими под ограничения, необходимо получать отдельное разрешение от региональных межведомственных штабов по обеспечению безопасности.
Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Футбольные матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре и Саранске.