Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья аномальные осадки
В Москве и Московской области ожидаются аномальные осадки. В некоторых районха уже прошли ливни с грозами. До вечера пятницы в столичном регионе может выпасть до 30% месячной нормы осадков
В Москве и Московской области в пятницу, 18 мая, ожидаются аномальные осадки. В некоторых районах уже прошли ливни с грозами. По данным синоптиков, до вечера пятницы в столичном регионе может выпасть до 30% месячной нормы осадков.
«Аномальное» количество осадков в столицу принесет западный циклон. «Циклон медленно надвигается с запада, поэтому вечером и ночью в столичном регионе прольются сильные дожди. Возможны грозы, шквал. Выпадет 30% месячной нормы осадков, что составит 16 мм», - сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Воздух в Москве и Подмосковье в пятницу прогреется до +24–26 градусов, что больше характерно для июля, а не мая.
Евгений Тишковец отметил, что ранее этот циклон обрушился на страны Центральной и Северо-Восточной Европы. Там выпала половина месячной нормы осадков, наблюдались торнадо, ливни, град, грозы, шквал.
В предстоящие выходные, 19 и 20 мая, в столице также ожидаются сильные дожди и грозы, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра. Ожидается похолодание до +17-19 градусов.