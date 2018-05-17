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17 мая 06:31

Жители Воронежской области жалуются на ранее невиданное нашествие комаров

Жители Воронежской области в социальных сетях жалуются на самое настоящее нашествие комаров. Насекомые атакуют людей и животных, а репелленты защититься от укусов не помогают. Местные жители сообщают о нескольких случаях гибели животных

Фото: НТВ

Жители Воронежской области в социальных сетях жалуются на самое настоящее нашествие комаров. Насекомые атакуют людей и животных, а репелленты защититься от укусов не помогают. Местные жители сообщают о нескольких случаях гибели животных из-за насекомых.

Полчища комаров появись в нескольких районах Воронежской области после разлива реки Дон. Насекомые засиживают окна и стены домов, а также попадают внутрь помещений через вытяжку. Жительница хутора Лесной сообщила, что на ее ферме из-за укусов погибли двое свиней. Насекомые забили дыхательные пути животных.

Репелленты от комаров практически не защищают, поэтому местным жителям приходится передвигаться короткими перебежками. «Спасение одно – не выходить из дома», - сообщается в группе «Голос Воронежа» в соцсети Instagram.

Местные жители просят чиновников принять меры и найти спасение от нашествия комаров.

Инсектологи объяснили ситуацию в Воронежской области двух факторов — резко начавшегося потепления и первого за последние несколько лет сильного половодья. Комары откладывают свои яйца в низинах и влажных местах, чтобы после затопления из них вылупились уже полноценные насекомые. Зародыши копились в течение нескольких лет и теперь одномоментно проснулись, сообщает «КоммерсантЪ».

Специалисты считают, что активность насекомых спадет в первой половине июня, и успокоили граждан, что никаких опасных болезней эти насекомые не несут.

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