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16 мая 16:34
Комков Сергей

Член Союза писателей Москвы                

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Осторожно! Мединский!

Сегодня, когда вся Россия гадает, кто станет руководителем того или иного министерства и ведомства в новом Правительстве Дмитрия Медведева, видимо, с особым замиранием сердца живут деятели культуры и искусства. Потому что именно им все последние годы приходится хлебать полной чашей «новации» своего родного министерства культуры. И главным двигателем всех этих «преобразований» выступает человек весьма далекий и от культуры, и от искусства. Зато умеющий хорошо и гладко представлять свои «успехи» и, как весьма метко говорят в русском народе, «пудрить людям мозги».

Этот человек прекрасно владеет PR-технологиями и активно использует их для продвижения своих целей.

А вот какие цели он продвигал все годы своего нахождения в министерском кресле и будет продвигать дальше в случае его переутверждения в должности главы Минкультуры России, видимо, предстоит изучать оперативным сотрудникам специальных следственных органов.

Почему я так решил? И откуда я все это взял? – Может спросить недоверчивый читатель.

А взято это из конкретного официального заявления в Федеральную Службу Безопасности России члена Адвокатской Палаты Московской области Геннадия Шило, которое он направил 27 апреля 2018 года «О привлечении к уголовной ответственности за коррупционные преступления министра культуры РФ Мединского В.Р. и пособников его преступлений».

Адвокат Геннадий Шило, опираясь на конкретные реальные факты, утверждает, что гражданин Мединский В.Р. и целый ряд сотрудников его министерства совершили и продолжают совершать тяжелейшие уголовные преступления против интересов Российского государства. То есть, - фактически, говоря суровым языком Закона, являются государственными преступниками.

Заявление адвоката Геннадия Шило официально принято ФСБ России, зарегистрировано, и по нему должна быть произведена доследственная проверка. Так гласит ЗАКОН! Копия Заявления по поводу «деяний» бывшего министра Мединского направлена также в Генеральную Прокуратуру России.

В связи с этим, у многих, кто знает об этом свершившемся факте, возникает вполне закономерный вопрос: А знает ли об этом новый Премьер-министр Дмитрий Медведев, который готовит на утверждение Президенту России новый состав Правительства России? Потому что кандидатура гражданина Мединского вновь фигурирует в качестве возможного претендента на пост министра культуры России! Так вот. Как бы потом не пришлось опять устраивать публичные экзекуции и в новом составе Правительства, если специальные органы (призванные стоять на страже интересов Государства Российского, не взирая на чины и личности, как на то указывает буква Закона и Конституция страны), проведя полноценную проверку указанных адвокатом фактов, вдруг убедятся в их неопровержимости.

Так, может быть, не стоит устраивать из Российского Правительства очередной «Театр драмы и комедии»? А, если быть более точными, то – «Театр Абсурда»! И прислушаться к мнению ведущих деятелей культуры, которые весьма озабочены тем, что происходило все последние годы в сфере культуры России в целом и Министерстве культуры России, в частности?  Прислушаться хотя бы к мнению членов Общественного Совета при Министерстве культуры России? Таких, например, как Народный Артист России Николай Бурляев! Который уже неоднократно указывал министру Мединскому на недопустимость того, что он делает с национальной российской культурой.  

Иначе, может случиться так, что после очередного назначения человека, в отношении которого выдвинуты подобные серьезные обвинения, на Министерстве культуры России однажды может появиться плакат «ОСТОРОЖНО! МЕДИНСКИЙ!»

И тогда о культуре в России можно тихонько и навсегда забыть…

Автор – член Союза писателей Москвы      

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