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Авторская колонка
15 мая 16:20
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Чесать пятки благодетелю

Услышал, что моего благодетеля крупно повысили. Но теперь уж и не знаю, возьмет ли он меня с собой.

Вообще-то мы, считай, всю трудовую жизнь вместе, с самых институтских времен: куда он, туда и я за компанию. То помощником меня сделает, то даже замом…

Ну, понятно: кому из начальников не хочется такого надежного кадра рядом иметь? Я ж о нем столько знаю, что можно криминальный роман написать… Но потому и держит, что уверен во мне.

А мне чего? Мне тоже неплохо. Я на первые роли и не стремлюсь, мне лучше в тенечке правильные советы давать, предостерегать его, чтобы не слишком зарывался…

Я-то знаю, что умнее его, да и он, наверное, догадывается. А чувствовать свое превосходство над начальником – это для подчиненного тоже удовольствие немалое, может, даже больше, чем начальствовать.

Но случился недавно в нашем теплом тандеме один тяжелый инцидент. Вроде и примирились мы потом, но это же всё только видимость – он теперь знает про мои нежные чувства к нему, а я окончательно убедился, какое же он дерьмо. В общем, настоящий тандем.

А дело так было.

Встретил я как-то одну нашу общую сокурсницу. Противная такая бабенка, увидела меня и давай прямо сходу подначивать. Говорит: «А ты, значит, по-прежнему при своем барине шестеришь?» Я разозлился: «Ты чего, мать, несешь, думай, прежде чем пасть разевать!» И быстренько с этой гадюкой распрощался.

Но фраза эта её, конечно, во мне застряла, целый день успокоиться не мог. Начал зачем-то вспоминать все его насмешки в мой адрес, унижения… В общем, довел себя до того, что прямо зарок дал: пусть только скажет мне еще раз что-нибудь обидное, я ему, этому благодетелю, устрою...

И ждать пришлось недолго.

Летим с ним как-то в самолете в командировку, и он от скуки спрашивает: «Чего почитать есть?» А у меня с собой «Колымские рассказы» Шаламова. Ну, я сдуру и дал: ему бы журнальчик с голыми бабами, а тут про ужасы Гулага... Но взялся все же читать. Гляжу: ржет. Говорит: «Блатные-то, оказывается, в чесании пяток кайф находили, надо будет попробовать, ты мне тоже как-нибудь почеши...»

Я, естественно, закипел, говорю, еле сдерживая себя: «Не знаю, как насчет пяток, но в морду я тебе сейчас дам!!!»

Он, конечно, такого взрыва от меня не ожидал, рот смешно перекосило, но, кажется, понял, что сморозил лишнее. «Ладно, – говорит, – не бузи, пошутил я…»

Вернулись из командировки, рассказываю жене, а она в ужасе: «Ты чего, обалдел?!.. За пяточки он, видите ли, обиделся! Да ты ему целовать их должен, столько он для тебя, для всех нас сделал! Да ты за ним со своим растяпством, как за китайской стеной!..»

А я заладил одно: «Не будет меня унижать, у меня тоже гордость есть… И вообще, – говорю, – не нужны мне такие благодетели. С ними и на нары недолго угодить, он меня и туда за собой потянет…»

И на следующий день скинул ему заявление об уходе. Так и написал: «Не желаю больше быть у вас в услужении…»

Вскоре вбегает ко мне кадровик, говорит, шеф просил передать, чтобы вы не пороли горячку, он вас очень ценит, хочет благодарность вам объявить…

Ну, и я, как всегда, сдался. Куда я в самом деле от него пойду?! Ну, неудачно пошутил начальник, что я из этого склоку буду раскручивать?.. Надо уметь прощать. Много, что ли, у меня в самом деле таких опор в жизни?..

И вот теперь лежу в больнице и думаю: возьмет он меня к себе на новом месте или все-таки припомнит мне этот демарш?

Тут ведь со мной еще одна история темная вышла… Короче, избили меня во дворе. Какие-то две мрази напали, сломали нос, ребра, отобрали мобильник, деньги… Врач сказал, могут даже на инвалидность перевести.

Нафиг я теперь кому сдался?

А он мне уже звонил, предлагал помощь. Говорит, не унывай, поработаем еще вместе…

Правда, не представляю, как я смогу теперь с этой сволочью нормально контактировать, лицезреть его каждый день, мило улыбаться, как ни в чем не бывало. Тогда уж, наверно, буду не против и пяточки ему почесать.

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