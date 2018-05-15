Алексей Навальный рассказал о квартире гендиректора NewsMedia в Париже
Алексей Навальный опубликовал в своем блоге расследование о парижской квартире гендиректора холдинга NewsMedia и «путинского пропагандиста» Арама Габрелянова. Оппозиционер вспомнил заявления Габрелянова о том, что у него нет заграничной недвижимости
Алексей Навальный опубликовал в своем блоге расследование о парижской квартире гендиректора холдинга NewsMedia и «путинского пропагандиста» Арама Габрелянова. Оппозиционер вспомнил заявления Габрелянова о том, что у него нет заграничной недвижимости, и его обещание подарить эту недвижимость тому, кто ее найдет. «Теперь Арам Габрелянов отдаст мне свою парижскую квартиру», - отметил Навальный.
Алексей Навальный в своем расследовании напомнил, что до последнего времени Арам Габрелянов опровергал какие-либо сведения о наличии недвижимости за рубежом. Однако борцам с коррупцией удалось раздобыть документы, которые эти утверждения опровергают.
В расследовании говорится, что Араму Габрелянову и его сыну Ашоту в равных долях принадлежит квартира в Париже по адресу 74 Boulevard Maurice Barrès. Рядом с домом расположен Булонский лес.
«Абсолютно всем парижанам этот парк известен как парижский «район красных фонарей». Это культовое место промысла, о котором снято много сюжетов, написаны репортажи и ходит множество легенд. Ночью парк заполоняют проститутки всех мастей, сортов и ориентаций», - отметил оппозиционер.
Площадь квартиры Габрелянова составляет почти 150 кв.м. В ней имеются большая гостиная, кабинет и две спальни. Вместе с квартирой полагается парковочное место в подземном гараже. Па данным оппозиционера, только один книжный шкаф в квартире стоит 2 млн рублей.
В 2009 году эта квартира стоила 1 млн 878 тысяч 910 евро. Сейчас стоимость объекта выросла до 2 млн 100 тысяч евро.
По данным Навального, первоначально квартира была оформлена на кипрский офшор Габреляновых ZORANSON, а затем переписана напрямую на семью медиа-менеджера.
Арам Габрелянов на своей странице в Facebook подтвердил наличие у него квартиры в Париже. «Я заработал, я купил, и купил ее давно! Хомячков не разводил, денег с Госдепа не получал! А то, что я доказываю то, что ты шнурок, по-любому и буду доказывать!», - написал гендиректор NewsMedia.
Алексей Навальный в свою очередь напомнил об обещании г-на Габрелянова подарить свою заграничную недвижимость тому, кто ее найдет. «Я, конечно, понимаю, что найденную нами квартиру пентхаусом не назовешь, но и от своих публичных обещаний подарить найденную элитную недвижимость отказываться как-то не по-пацански. В качестве компенсации за неточность формулировки и находки готов отказаться от прав на книжный шкаф за 27 400 евро. Забирай шкаф себе, так и быть, Арам Ашотович», - написал Алексей Навальный.