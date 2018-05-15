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15 мая 16:15

Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту и проехал по нему на «КамАЗе»

Российский президент Владимир Путин во вторник, 15 мая, открыл автомобильное движение по Крымскому мосту. Глава государства проехал по новому мосту за рулем «КамАЗа», возглавив колонну из десятков грузовиков

Фото: Вести.ру

Российский президент Владимир Путин во вторник, 15 мая, открыл автомобильное движение по Крымскому мосту. Глава государства проехал по новому мосту за рулем «КамАЗа».

Президентский «КамАЗ» возглавил колонну из трех десятков грузовиков. Путин крикнул «Поехали!», после чего колонна начала движение, сообщает РИА Новости

Официально автомобильное движение по построенному с опережением графика мосту через Керченский пролив для всех желающих откроется в среду, 16 мая.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Стоимость строительства моста оценивается в 228 млрд рублей.

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