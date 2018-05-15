Мосгорсуд сообщил, что решение о блокировке Telegram не вступило в силу
В картотеке суда появлялась информация, согласно которой решение Таганского суда о блокировке Telegram вступило в законную силу 15 мая. Затем эта информация с сайта была удалена.
Мосгорсуд сообщил о том, что решение Таганского районного суда Москвы о немедленной блокировке мессенджера Telegram не вступило в законную силу. При этом Роскомнадзор начал блокировать доступ к мессенджеру через два дня после заседания Таганского суда.
«Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически [о вступлении судебного решения в законную силу] с учетом сроков, будет снята», - сообщила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Юристы Telegram обжаловали решение в части немедленной блокировки мессенджера, однако в суде жалобу не приняли из-за того, что адвокаты «Агоры» якобы не оплатили госпошлину. В результате суд предоставил возможность юристам Telegram до 4 июня устранить недостатки в подаче апелляционной жалобы.
Одновременно с этим в картотеке суда появлялась информация, согласно которой решение Таганского суда о блокировке Telegram вступило в законную силу 15 мая. Затем эта информация с сайта была удалена. Решение по иску Роскомнадзора Таганский райсуд принял месяц назад, после чего Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера.
Поводом для ограничения доступа к Telegram стал отказ представителей мессенджера предоставить ФСБ России ключи для расшифровки переписки пользователей.