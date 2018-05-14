В подмосковном Волоколамске произошел пожар на мусорном полигоне «Ядрово»
В Волоколамском районе Московской области минувшей ночью произошел пожар на мусорном полигоне «Ядрово», против которого выступают местные жители. Пожар произошел на втором «теле» полигона, которое было открыто в начале мая
В Волоколамском районе Московской области минувшей ночью произошел пожар на мусорном полигоне «Ядрово», против которого выступают местные жители. Пожар произошел на втором «теле» полигона, которое было открыто в начале мая.
Жители Волоколамска в социальных сетях сообщили, что пожар начался около часа ночи. Сотрудники полигона «Ядрово» самостоятельно смогли ликвидировать огонь.
Причины пожара не сообщаются. Местные жители полагают, что причиной пожара стал поджог. По другой версии несортированный мусор на свалке загорелся самопроизвольно. В частности, из-за сухой и жаркой погоды в Московской области на полигоне из-за несортированного мусора происходит выброс метана, который легко воспламеняется.
В региональном управлении МЧС пожар на мусорном полигоне «Ядрово» пока не прокомментировали.
В минувшие выходные также появилась информация о том, что неизвестный открыл огонь по мусоровозу, который направлялся на мусорный полигон «Ядрово». Водитель машины получил ранение руки. В настоящее время ведется расследование.
Напомним, жители Волоколамского района с марта текущего года регулярно проводят акции протеста с требованием закрыть полигон. На «Ядрово» участились случаи выброса свалочного газа, в результате чего в больницы с жалобами на плохое самочувствие обратились более 500 человек, большинство из которых дети.
В начале мая местные власти сообщили о закрытии старого «тела» мусорного полигона, но одновременно с этим мусор начали завозить на новый участок свалки.