По делу главы северо-западного управления Ростехнадзора арестовали его дочь
Правоохранительные органы задержали по делу руководителя северо-западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова его дочь Елену. Суд по ходатайству следствия поместил ее под арест
Правоохранительные органы задержали по делу руководителя северо-западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова его дочь Елену. Суд по ходатайству следствия поместил ее под арест.
Елена Слабикова вместе со своим отцом проходит по делу о хищении 4,7 млрд рублей.
В ходе заседания Дзержинского суда Санкт-Петербурга защита Елены Слабиковой просила оставить ее на свободе и пыталась передать суду загранпаспорта обвиняемой. Сама Слабикова заявила, что женщин нельзя заключать под стражу и добавила, что ей не место в СИЗО. Тем не менее, суд постановил арестовать дочь чиновника до 9 июля, сообщает РБК.
Следствие по делу о масштабных хищениях (общая сумма ущерба оценивается в 4,7 млрд рублей) было начато осенью 2017 года. По версии следствия, в Петербурге была создана преступная схема, связанная с саморегулирующимися строительными организациями. Деньги исчезали из компенсационных фондов, создаваемых для покрытия возможных ошибок и недочетов строителей.
Григорий Слабиков оказывал СРО покровительство, помогал включать их в реестр и препятствовал проведению проверок в компаниях. Деньги были похищены у строительных компаний, включенных в три СРО. С компенсационных счетов СРО деньги переводились на счета компании, откуда далее поступали фиктивным юридическим лицам.
Часть похищенных денег Слабиков получал через свою дочь. Елена Слабикова, по данным следствия, с целью легализации незаконно полученных отцом денежных средств вкладывала их в покупку земельных участков, строительство спортивного комплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля.
Во время обыска по месту жительства Григория Слабикова оперативники изъяли валюту на 305 млн рублей и договора об аренде банковских ячеек, в которых находились еще 704 млн рублей.