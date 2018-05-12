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12 мая 13:04
Дижур Николай

Депутат Серпуховского района, городского округа Чехов Московской области, четырех созывов

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На дрожжах Генерального прокурора, или Шахтерская лошадь

Сын Генерального прокурора России Юрия Чайки, тридцатилетний миллиардер Игорь, поднимается по иерархической лестнице отечественного бизнеса, как на дрожжах. Вот он уже и поставщик отечественного пойла в Китай, что патриотично. В конце концов спаиваем китайцев, а не соотечественников. Конечно загаживать Московскую область московским мусором, треть которого вывозит из Москвы ООО «Хартия», мягко скажем непатриотично. Ведь компания принадлежащая сыну отца, призванного в силу статуса надзирать за деятельностью сына, устроившего геноцид коренного населения области, драйвер протестных настроений.

Но Чайки «кружат» не только над столичной агломерацией, получив второй по объёму подряд на утилизацию мусора в Подмосковье. Теперь и туляки узнают почем фунт лиха, или тульского мусора. Семья прокурора чудесным образом получила монопольное право на захоронение отходов в Тульской области, после чего Игорь Чайка может смело примерять корону мусорного короля России. Отныне семья контролирует до четверти оборота отечественного мусора, включая Ярославский мусор, а это миллионы тонн и сотни миллиардов бюджетных денег!

И толи свалочные газы, толи пары отечественного алкоголя, одурманили разум «утилизаторов», но надзирающий орган не видит массового нарушения прав граждан. Не замечает Генеральный прокурор России Юрий Чайка антиконституционного переворота в центральном ее регионе.

Вот к примеру депутаты Совета депутатов Шатурского района Московской области взяли да и переименовали себя на основании письма главы района Андрея Келлера, что недопустимо по закону, в силу ст.130 Конституции России. Граждане не избирали совет депутатов городского округа Шатура так, как это закреплено напрямую в Законе №131-ФЗ ч.5 ст.34, то есть власть сегодняшняя на торфяных болотах, нелегитимная. Но око государево просчитывает мусоровозы и доходы от помоечного бизнеса, а не перечитывает Конституцию России.

Или депутаты Дмитровского района преобразовав район в городской округ 8 мая 2018 года, сохранили свои полномочия до 1 января 2019 года, что так же недопустимо. Так как в силу закона обязаны не позднее, чем через 6 месяцев провести выборы во вновь образованные органы местного самоуправления.

Вот если бы фильтрат омывающий все мусорные полигоны Московской области протек бы до семьи Генерального прокурора и сыновья Юрия Чайки покрылись бы сыпью, как дети Волоколамска, отравленные сероводородом, то возможно бдительность заботливого отца, распространилась бы и на народонаселение страны.

А пока торгуем пивом и водкой, производим фильтрат и свалочный газ, уничтожаем природу, развернув против поднадзорного населения химическую атаку, смотрим сквозь пальца на антиконституционный переворот в Подмосковье и готовимся к переназначению.
Ведь зашоренная шахтерская лошадь не видит никого и ничего, кроме себя. А если не дай бог сбежит на волю из подземных конюшен, то мгновенно ослепнет.

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