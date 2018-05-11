Омские власти заморозили строительство метро. За 26 лет построили только одну станцию
Правительство Омской области заморозило строительство городского метрополитена. Стройка стартовала еще в 1992 году, но к настоящему времени была возведена только одна станция. Работы по консервации стройки оцениваются в 400 млн рублей
Правительство Омской области заморозило строительство городского метрополитена. Стройка стартовала еще в 1992 году, но к настоящему времени была возведена только одна станция.
«Решение непростое, выстраданное. Но мы обязаны его принять. Работы на объекте прекращены, и нужно сделать так, чтобы потом не возникло проблем», - сообщил руководитель Министерства промышленности Омской области Игорь Лукьянов.
За 26 лет была поострена только одна станция омского метро - «Пушкинская». Для жителей открыли подземный переход станции.
В рамках проекта по консервации метро планируется завершить строительство еще одной станции - «Заречной», а строительство станции «Кристалл» будет прекращено.
На подготовку проекта консервации потребуется 80 млн рублей. Работы по консервации оцениваются еще в 400 млн рублей, сообщает «Медуза».
Зампред правительства региона Валерий Бойко заявил, что власти рассмотрят варианты дальнейшего использования построенных тоннелей, в том числе для пуска современного легкорельсового транспорта.