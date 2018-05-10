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10 мая 15:30

Суд запретил видеоролик блогеров Nemagia о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Российский суд запретил ролик блогеров Nemagia о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Ролик заблокирован из-за того, что якобы «дестабилизирует» ситуацию в Кемеровской области

Фото: Комсомольская правда

Российский суд запретил ролик блогеров Nemagia о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Ролик заблокирован из-за того, что якобы «дестабилизирует» ситуацию в Кемеровской области.

Ролик был размещен на портале Youtube и в соцсети «ВКонтакте» под названием «Трагедия в Кемерово!». Его авторы - блогеры Алексей Псковитин и Михаил Печерский.

Суд пришел к выводу, что видеозапись о резонансном пожаре в «Зимней вишне» дестабилизирует ситуацию на Кузбассе. На этом основании суд внес ролик в реестр запрещенных «в целях недопущения нравственной деформации несовершеннолетних и во исполнение действующего законодательства», сообщает «Тайга.info».

В решении суда говорится, что в комментариях к записи блогеров содержится негативная информация и сведения о завышенном количестве жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» и призывы о дестабилизации ситуации в Кемеровской области, высказывания о необходимости совершения противоправных действий в отношении социальной группы «государственные служащие».

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. По уточненным данным, в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Теги: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
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