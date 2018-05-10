Беда на нашу городскую «голову»
На фоне чистки в среде городских чиновников-взяточников мэрия Брянска или продолжает бездействовать или принимать решения, которые ничего, кроме недоумения, не вызывают
Бесплатный троллейбус для ветерана
К только что прошедшему дню Победы мало какие региональные чиновники не озаботились хотя бы мало-мальским вниманием к нашим ветеранам. Везде, конечно, по-разному – исходя из местного бюджета и личного желания это делать.
Но администрация города Брянска отличилась особо. Понятно, что скудный бюджет и каких-то роскошных жестов от городских чиновников ветеранам ждать не приходилось. Но то, что мэр Макаров и К в итоге выдали, в народе уже называют неудачной шуткой, а в местных СМИ издевательски окрестили «аттракционом неслыханной щедрости».
В общем, на 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны подарили бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте – автобусах и троллейбусах. Человеку несведущему покажется так – ну что, мол, такого? Если в бюджете нет денег – пусть хоть один день бесплатно покатаются.
Так-то это так – да не так. Дело в том, что ветераны и инвалиды ВОВ и без столь шикарного подарка имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Более того, даже в салоне каждой частной брянской маршрутки, работающей без льгот, висит табличка, информирующая о том, что «Ветеранам и инвалидам ВОВ проезд бесплатный». При чем, не только в День Победы – а ежедневно.
Конечно, в том, что выдумали чиновники, есть небольшая сноска. 9 мая с ветераном бесплатно в общественном транспорте мог проехать и один сопровождающий. Это, видимо, «мэровцы» начали прикидывать, сколько сейчас в среднем ветерану лет – потом сбились со счету и решили, пусть с ним кто-то будет.
А ведь реально ветеранам Великой Отечественной сейчас за девяносто. Ну, как вот своим чиновничьим умом можно было додуматься, что человек в таком возрасте, наверное, уже почти не выходящий из дома, но очень желающий поглядеть на парад, поедет на него на троллейбусе?
Скажу честно, никто из моих знакомых, у кого еще есть в семье (или в родне) ветераны, не воспользовались неслыханной щедростью брянской мэрии. Кто на своих машинах, кто на такси, кто как – но стариков привозили в центр города, где проходил парад, на чем только могли и за свой счет. Мурыжить этих дедушек и бабушек, у которых, как сказала одна такая моя знакомая, «душа уже еле в теле», никто не решился.
Да же те семьи, которые живут, скажем так, небогато, уж один раз, да в такой праздник, позволили себе довезти на парад своего ветерана на такси. Вот, к примеру, Бежицкий район, микрорайон Новый Городок – до центра на такси порядка трехсот рублей (пусть москвичи и питерские не смеются – для Брянска это немало). Но зато сел – и вылез по приезду. А на троллейбусе оттуда до центра надо ехать с пересадкой. А то и с двумя. Где-то часа полтора, если без пробок.
Все понимаю, скудно, очень скудно в городском бюджете. Но ведь и ветеранов тех уже скоро чуть ли не по пальцам можно будет пересчитывать – возраст и болячки берут свое. Неужели бы такая прорва денег ушла, если бы каждого ветерана от дома забрали индивидуально на парад, а потом доставили бы обратно?
На днях смотрел по одному их местных телеканалов сюжет, где губернатор Брянской области Богомаз при открытии реконструированной набережной и обновленной многострадальной лестницы на бульваре Гагарина, похвалил мэра Макарова, сказав, что в Брянске есть настоящий хозяин.
Для непосвященных скажу, что похвала не случайна – хозяин это потому, что фактически не имея денег на обновление набережной и лестницы, он сумел это сделать за счет «социально ответственного бизнеса».
То, что компания «Мегаполис-строй», которая и была тем самым социально ответственным бизнесом, выиграла тендер на возведение на той же набережной первого в городе 5-звездного отеля, это уже вопрос десятый. Понятно, что в пределах разумного и без криминала схема «ты мне – я тебе» имеет право на жизнь. Иначе бизнесмену очень трудно быть социально ответственным.
Речь о другом. Два таких серьезных объекта отремонтировали и нашли для этого ходы и рычаги. Неужто, даже если у мэрии своих машин мало, нельзя было договориться с владельцем какой-нибудь службы такси на взаимном интересе обеспечить подвозку и отвозку ветеранов на 9 мая? Тут же вообще, одним звонком все можно было решить. Неужели бы за такую услугу владелец такси тоже попросил бы землю под строительство гостиницы?
Ну, не смогли бы договориться, отдали бы на день свои офисные «короллы» возить ветеранов. А сами бы 9 мая пешком походили. Тем более, что парад всегда начинается на площади Ленина, на ней же находится и здание администрации города Брянска (так же, как и многие другие представительства местной власти).
Думаю, что обеспечение в такой день ветеранов бесплатным личным транспортом – это, пожалуй, малая толика того, что все мы, чиновники в том числе, можем сделать для людей, благодаря которым живем в свободной стране. Но не вышло даже толики… Люди в городе говорят, что лучше бы уж вообще ничего не дарили – чем такой жест.
Проблемы имени Макарова
55-летнего Александра Макарова на должность мэра вместо ушедшего в отставку Вячеслава Тулупова депутаты горсовета единогласно назначили на внеочередной сессии 10 декабря 2015 года.
Уроженец Пензенской области, он долгое время работал в Унечском районе Брянщины и даже возглавлял его. С сентября 2008-го по ноябрь 2014 года Макаров – заместитель губернатора Брянской области. С октября 2015 года исполнял обязанности главы Брянской городской администрации, с декабря – полноценный мэр.
Но большинство и простых людей, мало-мальски знакомых с политической обстановкой, и специалисты, увидели в этом назначении «руку губернатора». С одной стороны практически вся административная деятельность Макарова была связана именно с областной администрацией. С другой стороны губернатору Богомазу нужен был «ручной мэр», который не предпринимал бы никаких самостоятельных шагов без согласования с ним.
Поэтому сказать о том, плохой или хороший Макаров – как руководитель города, сказать невозможно. Он – никакой. Ибо, он абсолютно несамостоятелен в своих решениях. «Опять дали мэра ни рыба – ни мясо», – так говорили между собой одни горожане. «Ни мэр – а беда на нашу голову», – говорили другие.
Тем не менее, Макаров – градоначальник. А значит, де-юре несет ответственность за городские проблемы. И если сверху его по мере необходимости прикрывают и даже называют «хозяином», то снизу все намного наглядней.
Всех проблем не перечесть. Но если уж мы в начале нашего материала коснулись «подарков» мэрии ветеранам к 9 мая – стоит сказать, какие «гостинцы» делали брянцы самому мэру к празднику.
За пару дней до 9 мая брянский журналист и блогер Александр Чернов пригласил господина Макарова на… свадьбу. Да не простую – а собачью. Брянец опубликовал в соцсетях фото из своего двора, где на детской площадке по-хозяйски отдыхает больше десятка здоровых бездомных псов.
Чернов напомнил чиновникам о старой проблеме: «Власти Брянска, конечно, борются с этой напастью, эффективно и год от года осваивая выделяемый на сие многомиллионные бюджеты: ловят бездомных псов, проверяют, зачем-то чипируют и... снова выпускают в места прежнего обитания. Одно из них по ходу у нас во дворе, на Тарджиманова, 2».
Блогер пригласил на собачью свадьбу мэра Брянска Александра Макарова, который, по данным Чернова, живет совсем рядом. И попросил не забыть подарок – мясную кость из борща. Блогер заявил, что псы обещали не трогать дорогие брюки градоначальника.
А непосредственно перед праздником довольно оригинальную акцию провели активисты молодежной организации регионального отделения ЛДПР, решив обратить внимание городских властей на состояние дорог.
«По ночам в Брянске работает банда сорванцов из молодежной организации ЛДПР. Скоро очень много ям в нашем города приобретут имена, ну и хоть какая-то разметка появится на нашем покрытии», – сказал лидер брянских жириновцев Денис Семенов.
Скорее всего, имена ямам и колдобинам начнут присваивать сверху – поэтому первым на очереди именно мэр Макаров. Интересно будет выяснить, насколько быстро и качественно дорожники отремонтируют яму, названную его именем?
Отряд не заметил потери бойцов?
Но сейчас городская администрация попала не только под критику недовольных горожан – но и под определенный правоохранительный каток, когда за достаточно короткий период времени сразу несколько окруженцев Макарова попались на взятках.
Что интересно, до этого ни сам мэр, ни его подчиненные не давали серьезного повода подозревать их во всех грехах. В 2015 году Александр Макаров заработал 1 миллион 335 тысяч рублей. Доход супруги Александра Макарова тогда составил 1 миллион 136 тысяч рублей.
Из заместителей мэра самым состоятельным оказался Юрий Кузин, который курирует промышленность, транспорт и связь. Он в прошлом году заработал почти 2,3 миллиона рублей. Доход еще одного заммэра Людмилы Гончаровой составил 1,5 миллиона рублей. Примерно столько же заработал первый заместитель главы городской администрации Виктор Прядеха.
По истечении года градоначальник заметно «приподнялся». В 2016-м мэр Брянска заработал уже 2,4 миллиона рублей. Его супруга принесла в «клювике» 1,2 миллиона рублей.
Раскрыли кошельки и заместители главы администрации. Так, Виктор Предеха получил в прошлом году 1,6 миллиона рублей, Николай Сергеев – 2,3 миллиона, Людмила Гончарова – 1,5 миллиона, Антон Вербицкий – 1,1 миллиона, Александр Зубов – 803 тысячи. Руководитель аппарата администрации Григорий Шаповалов задекларировал около двух миллионов рублей.
В общем-то, немалые для небогатого Брянка деньги, где люди рады и зарплатам в 20-25 тысяч в месяц. Но и не те доходы, которые явно обличают чиновников в чем-то крамольном. Все мы давно знаем – власть имущие всегда получают зарплаты больше, чем простые смертные.
Однако, видимо, не всем даже хорошие зарплаты показались таковыми. В том году глава Володарского района Артур Кирейченков и глава Бежицкого района (это все районы Брянска) Александр Глот попались на взятках и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, Глот с мая 2016 года по апрель 2017-го за взятки покровительствовал владельцам незаконных киосков. От двух бизнесменов он получил 200 тысяч рублей. Ещё один предприниматель оплатил ему банкет и ремонт автомобиля. Также экс-глава способствовал выделению одному из своих подопечных торговых площадей на ярмарке.
Мэрия за районного главу не вступилась. Напротив, Макаров даже как-то обмолвился, что если кто-то не хочет осуществлять свою деятельность чистыми руками, ему лучше сразу позаботиться о поиске нового места работы.
В итоге Глоту дали 3,3 года колонии общего режима с выплатой штрафа в 700 тысяч рублей.
Бывшему главе Володарки Кирейченкову повезло больше. За взятки банкетами он отделался штрафом в миллион рублей. Перспектив чиновничьих лишился – но и свобода дорогого стоит. Поэтому и на следствии, и позже на суде, экс-чиновник вину признал и активно сотрудничал с фемидой. Ему и воздалось.
Всем понятно, что главы городских районов сильно подчинены мэрии – поэтому их изобличение и посадка – это удар Макарову, если и не ниже пояса – то под «дых» точно.
И если их коррупцию мэр мог типа и не заметить – то как быть с Виктором Филипковым, которого он в ноябре прошлого года забрал с поста главы другого городского района, Фокинского, к себе в замы – курировать «сладкие» вопросы ЖКХ?
В конце марта этого года в рабочий кабинет заммэра зашли «люди в штатском», провели обыск и чиновника задержали по подозрению в участии организованной группы, которая занималась хищениями бюджетных средств.
Пока Зубову и К вменяется порядка 30 миллионов украденных рублей. Да и то, в период 2011-2012 годах. Снова Макаров как бы ни причем. Но тогда он или очень слаб в кадровых вопросах или попросту слеп. Нельзя красть деньги десятками миллионов так, чтобы в чиновничьих недрах об этом никто не знал. То, что своих не выдают – это понятно. Но еще и брать его к себе замом – это что, реально недальновидность или нечто большее?
А ведь буквально за пару месяцев до этого, в январе 2018-го «повязали» другого зама градоначальника – Александра Зубова, попавшегося на взятке в 60 тысяч рублей.
Чиновник руководил, в том числе, одним из важных направлений деятельности городской администрации – наведением законодательного порядка в сфере торговли и рекламного бизнеса. В общем, золотая жила.
Макаров комментировал ситуацию с арестованным заместителем – но выглядело это как «ни вашим, ни нашим». С одной стороны мэр пояснял, что при Зубове результативность работы, в частности, по сносу незаконных рекламных конструкций была хорошей – и у Зубова, соответственно, появилось много влиятельных недругов, которые могли использовать взятку, как инструмент избавиться от принципиального чиновника.
С другой стороны мэр выдал в том смысле, что «повесить на себя клеймо взяточника или остаться с честью перед законом, перед окружающими людьми – это выбор чиновника, который определяет его профпригодность для работы в органах государственной власти». Вот и пойми градоначальника.
Хотя, наверное, тут просто своя рубашка ближе к телу. Или своя шкура дороже – если хотите. «Тень единиц не должна ложиться черным пятном на тех государственных служащих, которые честно исполняют свою работу», – так мэр Брянска пытается оградиться от попавшихся коллег и подчиненных.
И на всякий случай рассказывает о тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и предрекает новые уголовные дела для подчиненных. Мэр хочет таким образом показать силовикам, что он свой? Ребята, я ваш в доску, меня не трогайте?
В общем, пока Брянску своими мэрами гордиться не приходится. Может, потому, что градоначальника фактически назначает узкий круг депутатов Горсовета по каким-то своим параметрам, а не выбирает народ, воздавая по делам его?
Выходит, и ответственность у мэра лишь перед узким кругом лиц, а не перед людьми. Люди в данном случае – просто приложение к городу, во главе которого стоит мэр-назначенец. И снимут его лишь в случае, если он перестанет устраивать кого-то из «узкого круга». Ну, или если все замы у него благодаря фемиде закончатся и очередь дойдет до него самого. О нуждах и бедах простых брянцев здесь даже как-то и разговора никто не ведет. Впрочем, все как всегда… А хотелось бы – как надо.