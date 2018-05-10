Глава СПЧ предложил объявить административную амнистию в связи с выборами президента
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов предложил объявить административную амнистию в связи с переизбранием Владимира Путина президентом
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов предложил объявить административную амнистию в связи с переизбранием Владимира Путина президентом.
Официально с данной инициативой Михаил Федотов выступит в 11 мая на заседании трех комиссий СПЧ, на котором будут обсуждаться предложения совета по гуманизации уголовного законодательства и Кодекса административных правонарушений.
«Надо объявить административную амнистию, которая должна стать традиционной для вновь избранного президента, как, например, во Франции», - сообщил правозащитник, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
Административная амнистия должна охватить тысячи нарушителей правил дорожного движения (исключая пьяных за рулем) и «некоторых положений миграционного законодательства». Правозащитник считает, что списание штрафов за нарушения ПДД не сильно обеднит государство, так как многие водители их «вообще не платят».
Федотов отметил, что наличие штрафов за нарушения миграционного законодательства затрудняет или делает невозможным въезд в страну иностранных граждан, выдворенных из России, даже если они являются специалистами высокой квалификации или давно работают в нашей стране.