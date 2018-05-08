В России произошла революция. Но этого никто не заметил
За минувшие два дня в положении России произошли радикальные перемены.
5 мая на площадях наших городов полиция, ОМОН, гвардия и их пособники в казачьей и прочей амуниции били мирных демонстрантов дубинками, плетьми, нагайками, руками и ногами.
Демонстранты были именно мирные. Витрины не громили, машины не жгли, к убийствам и прочей уголовщине не призывали.
По Конституции люди имеют полное право на мирные митинги и шествия. За что их бить и арестовывать? Мешают проезду? Но репетиции парадов мешают в тысячу раз больше — никто же не гонит танкистов с Тверской.
Мирные демонстранты иногда кричали «он нам не царь». Но в России нет царя — значит, и обижаться некому. Да если б и был, то — опять же по Конституции — каждый имеет полное право высказывать своё мнение, в том числе о государственном устройстве.
Разгон был жёсткий. Арестованы (задержаны) были сотни. Всё это, повторим, 5 мая.
А 7 мая нам присягал новый президент. Он, в частности, сказал:
— Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину — всё то, что сковывает людей. Дорогие друзья! В этом году мы будем отмечать 25-летие Конституции России. Она подчеркнула безусловную цену, приоритет прав и свобод граждан. Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России. Мы должны расширять пространство свободы для людей творческого труда и активных, неравнодушных граждан.
Видите: власть изменилась радикально, революционно. Сейчас немедленно начнется расширение пространства свободы, а дремучее охранительство получит по заслугам за вчерашние дубинки, нагайки и лживую пропаганду. Вероятно, силовиков и «казаков» ждут уголовные дела. Статей Уголовного кодекса они нарушили много.
…Вот беда: вдруг на следствии выяснится, что команду на жёсткий разгон дал прежний президент? Как с ним поступит новый, мы скоро увидим. Думаете, простит? А, впрочем, лучше не думать.
В советской зоне среди зэков выработался закон «не верь, не бойся, не проси». В новой России к этой триаде надо добавить «не думай» — легче будет в гармоничном единстве идти по пространству свободы в светлое будущее по трупам махровых охранителей.