Нападавшие на участников акции «Он нам не царь» казаки связаны с мэрией Москвы
В 2016 - 2018 годах «Центральное казачье войско» получило три контракта от правительства Москвы на общую сумму 15,9 млн рублей для обучения и закрепления навыков при по охране общественного порядка
Люди с нашивками казачьих обществ, которые участвовали в нападении на участников протестной акции 5 мая в Москве, получали финансирование от столичной мэрии.
По данным издания The Bell, на форме нападавших имелись нашивки Центрального казачьего войска, которая представлена как официальная символика войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».
В 2016 - 2018 годах «Центральное казачье войско» получило три контракта от правительства Москвы на общую сумму 15,9 млн рублей для обучения и закрепления навыков при по охране общественного порядка, обеспечению безопасности во время массовых мероприятий в Москве. Информация в заключенных контрактах совпадает с данными атамана общества.
Тренировки членов общества проводились в оборонно-спортивном центре в подмосковной деревне Кузенево.
5 мая во время московской акции «Путин нам не царь» мужчины с нашивками казачьих обществ нападали на участников протестного митинга и избивали их нагайками. Фотографии казаков были опубликованы блогером Ильей Варламовым.
Сотрудники правоохранительных органов не задержали ни одного нападавшего.