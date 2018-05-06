Участники протестной акции пожаловались на блокировку своих телефонных номеров
Блогер Денис Стяжкин пожаловался на блокировку своего номера мобильного телефона во время протестной акции «Путин нам на царь» в Москве. Блогер заявил, что теперь подумывает отказаться от услуг сотового оператора «Вымпелком»
Блогер Денис Стяжкин пожаловался на блокировку своего номера мобильного телефона во время протестной акции «Путин нам на царь» в Москве. Блогер заявил, что теперь подумывает отказаться от услуг сотового оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн»). В пресс-службе компании заверили, что не блокировали номера своих абонентов 5 мая.
Денис Стяжкин рассказал, что в офисе «Билайна» ему сообщили о блокировке его номера по запросу правоохранительных органов.
«Мне в офисе @Beeline_RUS сказали, что номера заблокированы у всех абонентов в Москве на время проведения митинга», - сообщил блогер в своем Twitter.
Другие участники протестной акции в Москве также жаловались на проблемы с мобильной связью во время митинга.
В пресс-службе «Вымпелкома» опровергли информацию о блокировке мобильных номеров абонентов по запросу полиции.
«Вчера во время митинга в Москве «Билайн» не блокировал своих клиентов. Никаких подобных запросов нам не поступало», - заявили РБК в пресс-службе сотового оператора.
Представитель компании отметил, что во время массовых мероприятий «иногда возможны перегрузки сети, чем, возможно, и объясняются затруднения уважаемого блогера».
В «Билайне» также указали, что номер блогера мог быть заблокирован «в связи с нарушением п. 4.1 Договора о предоставлении услуг сотовой радиотелефонной связи». В этом пункте договора речь идет об оплате услуг, правильном использовании оборудования, предоставлении достоверной личной информации, отказе от использования номера в рекламных целях.