В российских городах полиция задержала более тысячи участников акций «Путин нам не царь»
Правоохранительные органы задержали более 400 участников протестной акции «Путин нам не царь» в Москве на Тверской улице. Среди задержанных организатор акции Алексей Навальный и его соратник Николай Ляскин
Правоохранительные органы задержали более 400 участников протестной акции «Путин нам не царь» в Москве на Тверской улице. Среди задержанных организатор акции Алексей Навальный и его соратник Николай Ляскин.
Навальный и Ляскин были задержаны «за организацию несогласованного публичного мероприятия». В полиции сообщили, что оппозиционеров доставили в отдел полиции «Красносельское» для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом.
В отличие от других протестных акций на этот раз Алексею Навальному удалось добраться до Пушкинской площади и принять участие в протесте. До этого его задерживали либо на выходе из дома либо на подходе к месту акции.
По данным правозащитников, всего в Москве было задержано 475 человек. По всей России задержаны более тысячи человек. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов применяли в отношении участников акции резиновые дубинки. Задержанных затаскивали в автозаки под крики протестующих: «Позор!».
В телеграм-канале «Ведомостей» сообщается, что сотрудник ОМОНа ударил дубинкой фотографа газеты Евгения Разумного и разбил объектив камеры. Журналиста задержали, но затем отпустили. «Новая газета» сообщает о задержании своего фотокорреспондента.
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что ситуация на Пушкинской площади «обострилась из-за того, что туда же пришли и группы людей, придерживающиеся других политических взглядов, и началось противостояние, которое могло вылиться действительно в массовые беспорядки».
Акции «Путин нам не царь» проходят в разных городах России. Мероприятия приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая. По оценкам МВД, в Москве в протестном митинге приняли участие около 1,5 тысяч человек.